柏瑞投信：「碳手印」達成淨零排放的關鍵字

為了減緩氣候變遷的衝擊，各國政府和企業長期以來大力推行透過減少「碳足跡」來幫地球降溫。然而，美國哈佛大學公共衛生系教授Gregory Norris表示，若要幫助地球維持穩定的氣候環境，個人和企業除了減少「碳足跡」，更必須透過增加「碳手印」，以積極方式採用各種主動作為來減少二氧化碳。

聯合國氣候變遷專門委員會(IPCC)曾於2018年指出，若欲達成本世紀全球氣溫升幅控制不超過攝氏1.5度，全球則必須在本世紀中期(2050年)達到淨零排放目標，各國政府和全球企業近年來紛紛響應。

根據聯合國的研究指出，自2021年11月第26屆聯合國氣候峰會(COP26)結束以來，各國針對2030年減排的承諾與行動僅不到1%，對於改善全球暖化僅是杯水車薪。聯合國環境規劃署（UN EnvironmentProgramme）進一步指出，以當今世界各國的減碳目標與政策推估，本世紀末預計全球終將升溫2.4度到2.6度，幾無可能達到巴黎協定所設定升溫2度的目標。

美國8月正式通過總規模高達4,300億美元的《降低通膨法案》(IRA)，此為美國史上最大規模氣候法案，展現對抗氣候變遷決心。美國總統拜登亦在第27屆聯合國氣候峰會(COP27)大聲疾呼，遏止氣候緩化仍需要各國加緊努力。

碳手印就是為減少碳足跡所做的一切，所以，碳手印概念相對更為廣泛、目標更長遠、也更具想像空間。芬蘭國家技術研究中心(VTT)表示，衡量一個碳手印企業產品或服務減少多少碳排放這件事，本身就沒有上限。

另方面，願意投資在碳手印的企業，等於會鼓勵更多的上下游企業，更積極的去提供相關的產品及服務，形同用碳手印去增加更多碳手印，進一步擴大減碳影響力。

隨著「伸手出去協助其客戶積極減少碳足跡」的意識快速崛起，可望進一步帶動地球永續減碳目標之積極達成，而在企業遵循減碳軌跡的同時，也帶來低碳經濟轉型過程中所浮現的投資機會。

舉例來說，知名搜尋引擎龍頭Google，早在2007年就達成碳中和的目標，自2017年起，成為全球可再生能源年購買量最大的企業。儘管如此，Google仍持續朝向全面無碳化的目標邁進，預計2030年前達成所有營運據點全天候採用無碳能源來供電及維持營運的長期目標。