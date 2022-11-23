Tolmar公司無條件撤回對逸達提出的專利侵權訴訟

逸達（6576）22日晚間公告，Tolmar Therapeutics及Tolmar Pharmaceuticals兩家公司原本在美國紐澤西州法院對逸達及Accord Biopharma提出的專利侵權訴訟，現已無條件撤回。

逸達公告指出，該公司柳菩林前列腺癌新劑型新藥Camcevi 42 mg（leuprolide）六個月劑型之NDA (New Drug Application) 於去年5月26日獲美國食品藥物管理局（FDA）核准。

另一方面，Tolmar公司擁有ELIGARD（leuprolide acetate for injectable suspension）美國專利與銷售權，於去年8月20日在美國紐澤西州法院對逸達提出其美國專利No. 8,470,359 緩釋聚合體（Sustained Release Polymer）專利侵權訴訟。

逸達公告指出，公司於去年10月26日向美國紐澤西州法院遞交答辯狀並提出反訴，主張逸達Camcevi未侵犯該專利以及專利無效。本案原告與被告透過委任律師，於今年11月22日共同向美國紐澤西州法院提出申請並獲得核准，撤銷本案相關之訴訟請求及反訴且不可提起再訴（Joint Stipulation to Dismiss with Prejudice），雙方並同意各自負擔其律師費及相關訴訟費用。