快訊

中天主播周玉琴深夜報喜 與名嘴賴岳謙登記結婚

世足期間拋震撼彈！不歡而散 曼聯：C羅離隊 立即生效

永別美國「金剛戰士」！90年代的電視童年回憶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Tolmar公司無條件撤回對逸達提出的專利侵權訴訟

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）22日晚間公告，Tolmar Therapeutics及Tolmar Pharmaceuticals兩家公司原本在美國紐澤西州法院對逸達及Accord Biopharma提出的專利侵權訴訟，現已無條件撤回。

逸達公告指出，該公司柳菩林前列腺癌新劑型新藥Camcevi 42 mg（leuprolide）六個月劑型之NDA (New Drug Application) 於去年5月26日獲美國食品藥物管理局（FDA）核准。

另一方面，Tolmar公司擁有ELIGARD（leuprolide acetate for injectable suspension）美國專利與銷售權，於去年8月20日在美國紐澤西州法院對逸達提出其美國專利No. 8,470,359 緩釋聚合體（Sustained Release Polymer）專利侵權訴訟。

逸達公告指出，公司於去年10月26日向美國紐澤西州法院遞交答辯狀並提出反訴，主張逸達Camcevi未侵犯該專利以及專利無效。本案原告與被告透過委任律師，於今年11月22日共同向美國紐澤西州法院提出申請並獲得核准，撤銷本案相關之訴訟請求及反訴且不可提起再訴（Joint Stipulation to Dismiss with Prejudice），雙方並同意各自負擔其律師費及相關訴訟費用。

美國 FDA

延伸閱讀

美鐵路工會罷工 風險升高

拜習會前 習派智囊團密會美老友

新聞眼／抗中保台還能走多遠？

美股寫佳績 強力吸金

相關新聞

2022退休大調查 退休規畫4大謬誤

有鑑於近期美國通膨創新高，加上升息造成金融市場大幅震盪，且台灣2025年將邁入超高齡社會，政府退休基金財務缺口恐更嚴重。

近半數企業 明年有望加薪

景氣反轉向下，企業如何看待明年景氣及加薪趨勢？一○四人力銀行昨天發布最新調查，有四成五企業預期明年調薪百分之三點三五，雖...

「吃到飽」是不敗行銷？餐飲掀自助吧大戰 成本拉高還是賺？

近年來餐飲業者興起透過增設自助吧的方式，增添吸引消費者進門用餐的誘因，但增加了不限量的食材提供，相對的也拉高了成本。餐飲業的自助吧大戰，帶動業者營收上升，但是否能真有獲利？

Tolmar公司無條件撤回對逸達提出的專利侵權訴訟

逸達（6576）22日晚間公告，Tolmar Therapeutics及Tolmar Pharmaceuticals兩家...

記憶體寒冬來臨 三星或成美中科技戰贏家 台廠的春天何時來？

記憶體產業是景氣循環指標，不過近期出現幾個令人疑竇訊息，透露全球不景氣及美中科技角力，有人連帶受傷，不得不減產因素，美光、SK海力士及鎧俠（KIOXIA）等大廠都被迫下修資本支出，甚至減產，設法挽救DRAM及儲存型快閃記憶體價格跌勢，唯獨記憶體龍頭廠三星擴張、增產策略不變。三星背後的盤算，已隨著美國決定將長江存儲列入制裁清單，以及蘋果暫緩採用長江存儲的快閃記憶體產品而浮出檯面，三星似乎已成為這波美中科技戰的嬴家。

離岸風電CPPA挑戰多 CIP促政府改善綠電交易環境

企業購售電合約（CPPA）是指電力用戶與再生能源發電業者，直接簽訂的購售電契約，由於綠能需求大增及綠電交易自由化推動，引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。