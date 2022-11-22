臺中市長照友善協會成立 開創三好局面

臺中市長照友善協會今(22)日舉辦成立大會，由理事長張邁轟領頭，集結堅強的理監事團隊，希望在接受長照服務的民眾個案、服務單位(指長照機構)與主管機關之間，開創「三好」局面。

臺中市長照友善協會號召長照各類型服務單位，包括：居服類組、日照類組、24小時住宿型機構類組、多元類組，有看護中心、A單位、教育中心、交通輔具等綜合類組，與會嘉賓雲集、陣容堅強。

有感於協會成立，臺中市家圓公益協會理事長鍾健翊表示，很開心在台中市有此協會，整合台中市長照單位，旨在串聯資源、創造平台，往後民眾若是需要任何長照服務，只要找上協會、便能聯結到服務單位。

鍾健翊說，臺中市長照友善協會的成立，不僅大幅節省家屬尋覓服務單位的時間，另一方面，也減輕衛生局的業務工作量，更能整合及過濾各類型長照單位的問題，並與市政府達到有效的良性溝通；在個案、服務單位與主管單位之間創造「三好」局面。

張邁轟表示，台中市為全國擁有最多長照機構的直轄市，除了資源的整合讓家屬看得到、找得到，更希望讓市民有感，增加台中市市民的長照幸福指數，亦是協會的宗旨與目標之ㄧ。

臺中市長照友善協會在結盟眾多優秀單位的力量之下的成立，除了為長照更盡一份力之外，更盼為台中市市民、服務單位以及政府，打造三贏局面。