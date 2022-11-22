惠來產業園區開發商聲明合法 盼帶動產業、就業雙贏

針對彰化縣惠來產業園區開發案，遭民進黨籍民代在立法院召開記者會提出多項質疑，惠來產創公司今(22)日發表聲明強調，此案開發過程是參考地方鄉親意見「活化閒置土地」，並響應中央政府鮭魚返鄉政策，讓更多產業進駐彰化，帶動地方發展、增加在地就業機會，以達到產業、就業雙贏為目標。

民進黨籍民代21日在立法院舉行記者會，針對惠來產創在彰化縣惠來產業園區開發案提出多項質疑，惠來產創對於民代的說法損及公司信譽，深表遺憾。

惠來產業園區原址是台灣民俗村，據惠來產創表示，此開發案是按法定程序提出申請，民進黨議員莊陞漢也於今年3月14日在彰化縣議會臨時會質詢時，公開表示「惠來產業園區申請29.3公頃(開發)，這是它的權利。」「我很希望這個(惠來)產業園區可以順利推動，因為它代表彰化對於產業友善的程度。」

惠來產創感慨的說，原本民進黨口中的「鼓勵合法申請產業園區」，為何到了選舉卻變成是「官商勾結」？以後誰還敢來彰化投資？

惠來產創的聲明強調，惠來產業園區基地原為台灣民俗村，觀光遊樂業執照已於101年廢止，全區荒廢閒置十餘年，多數建物早已破損不堪，成為治安死角，目前彰化縣遊憩潛力點已移轉至彰南地區清水岩遊憩區，此處已不適合再經營觀光遊樂業。

惠來產創指出，依中部大肚山科技廊帶、北彰化關鍵零組件軸帶擴張等產業趨勢，以及行政院5＋2創新產業政策，將閒置土地合理運用，提升地區產業競爭力，提出產業園區開發方向，深獲地方居民支持。

109年舉辦的公聽會上，多位花壇鄉民代表及200多位在地居民到場表達支持，期盼此開發案能增加在地就業機會。因此在區位、政策及民意面，本開發案都具有合理性及必要性。

民進黨民代亦質疑開發案只要申請29.3公頃，是為了規避中央環評審查，因為開發面積30公頃以下，地方政府可以自行決定。惠來產創的聲明也提出解釋，傳言原台灣民俗村面積達52公頃係為誤傳，正確的面積是37.4981公頃。

惠來產創指出，此案用地規劃深受地形及法規規定，為符合產業用地達總面積60%的產創條例規定，剔除坡度陡峭不得開發的土地後，配置公共設施而劃設出最適合的範圍及面積。

因此本案申請面積為29.38公頃，並依法經目的事業主管機關確認，目前劃設產業用地面積約達總面積的60%，符合法規規定。

惠來產創強調，本案依非都市土地使用管制規則、環境影響評估法相關規定提交申請，由主管機關及專業委員審查，一切循合法合理程序、公開審議申請變更。