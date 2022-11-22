離岸風電CPPA挑戰多 CIP促政府改善綠電交易環境

企業購售電合約（CPPA）是指電力用戶與再生能源發電業者，直接簽訂的購售電契約，由於綠能需求大增及綠電交易自由化推動，引起國內各界對於CPPA之關注，但目前挑戰仍多。丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（22）日指出，未來台灣企業綠電需求大增，但目前缺乏配套措施，認為新增的挑戰並未受重視，建議政府協助買賣雙方建構良好交易環境。

CIP今舉行對於台灣CPPA（企業購售電合約）策略記者會。CIP台灣區財務長徐正穎認為，這兩年觀察到，台灣綠電有「既患寡又患不均」的現象，政府應該讓大家都可以買到綠電，而不是有錢、有後台的企業才可買到，但這中間牽涉到價格，因區塊開發已無躉購費率，銀行團對於要購買風場綠電的企業端，就會進行嚴格的風險評估。

徐正穎認為，銀行對企業授信，一般都是5年一次評估，但離岸風場規模非常大，從開發到運行非常長，開發商也承擔高風險，希望可以拉長到18年、20年，希望有信用補強機制，這部分也積極與政府討論。

他認為，離岸風電進入第三階段後，政府對於國產化項目要求未大幅調整，再加上風場容量設有500MW（百萬瓦）上限，導致廠商成本提升；且取得電業執照前，也無法售電給第三方，增加閒置成本，希望政府去思考，而不是單方面去增加國產化的要求，否則會墊高CPPA用電方的價格，成本提高下，若不解決問題，對銀行授信風險太高，如何處理考驗政府的智慧。

他也提到，政府對於風場政策競標上限設定為每度2.49元，此價格是參考沒有國產化要求的第二階段競價風場，但這並不包含國產化成本，但許多CPPA買方已依此當作預期價格，等於已經有定錨效應，恐限縮購電商議空間，開發商與購電方價格期待將有很大落差。

他進一步說，行政契約草案設有累進式罰金，但政府不應該是要懲罰廠商，政府目的不能指示處罰廠商，否則會像是「孫悟空被施加緊箍咒」，不會因為有痛就會有效。