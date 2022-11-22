快訊

鄭州富士康「暴動」？防疫封控與津貼不公引發的警民衝突

獨／指揮中心7巨頭年初開會 遭爆樂觀估疫情錯過搶藥時機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

離岸風電CPPA挑戰多 CIP促政府改善綠電交易環境

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
離岸風電 CPPA 挑戰多。本報資料照片
離岸風電 CPPA 挑戰多。本報資料照片

企業購售電合約（CPPA）是指電力用戶與再生能源發電業者，直接簽訂的購售電契約，由於綠能需求大增及綠電交易自由化推動，引起國內各界對於CPPA之關注，但目前挑戰仍多。丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（22）日指出，未來台灣企業綠電需求大增，但目前缺乏配套措施，認為新增的挑戰並未受重視，建議政府協助買賣雙方建構良好交易環境。

CIP今舉行對於台灣CPPA（企業購售電合約）策略記者會。CIP台灣區財務長徐正穎認為，這兩年觀察到，台灣綠電有「既患寡又患不均」的現象，政府應該讓大家都可以買到綠電，而不是有錢、有後台的企業才可買到，但這中間牽涉到價格，因區塊開發已無躉購費率，銀行團對於要購買風場綠電的企業端，就會進行嚴格的風險評估。

徐正穎認為，銀行對企業授信，一般都是5年一次評估，但離岸風場規模非常大，從開發到運行非常長，開發商也承擔高風險，希望可以拉長到18年、20年，希望有信用補強機制，這部分也積極與政府討論。

他認為，離岸風電進入第三階段後，政府對於國產化項目要求未大幅調整，再加上風場容量設有500MW（百萬瓦）上限，導致廠商成本提升；且取得電業執照前，也無法售電給第三方，增加閒置成本，希望政府去思考，而不是單方面去增加國產化的要求，否則會墊高CPPA用電方的價格，成本提高下，若不解決問題，對銀行授信風險太高，如何處理考驗政府的智慧。

他也提到，政府對於風場政策競標上限設定為每度2.49元，此價格是參考沒有國產化要求的第二階段競價風場，但這並不包含國產化成本，但許多CPPA買方已依此當作預期價格，等於已經有定錨效應，恐限縮購電商議空間，開發商與購電方價格期待將有很大落差。

他進一步說，行政契約草案設有累進式罰金，但政府不應該是要懲罰廠商，政府目的不能指示處罰廠商，否則會像是「孫悟空被施加緊箍咒」，不會因為有痛就會有效。

綠電 離岸風電

延伸閱讀

台泥成立「能元超商綠電交易平台」進軍綠電交易市場

東元與海龍簽約陸域降壓站工程 攻離岸風電

高市綠電3項超標 副市長林欽榮預告率先成立綠電戰情室

首座全本土開發海上風場！台電離岸風電二期今開工

相關新聞

連二黑！10月工業生產指數衰退3.5%

經濟部統計處今（23）日公布10月工業指數為130.77，年減3.5%；製造業生產指數為132.78，年減3.4%，兩指...

基本工資補貼方案通過 新納有稅籍登記的小吃攤可申請

2023年起基本工資月薪將調升至2萬6400元、時薪調升至176元，考量部分內需產業受疫情衝擊尚未完全恢復，今年經濟部、...

估砸13.4億！基本工資補貼 挨批選前大撒幣

經濟部、勞動部明年再祭出基本工資補貼方案。勞動部昨召開就安基金管理會臨時會，通過放寬補貼門檻，除營收比較基期可提前至前三...

2022年整體年薪 平均67.7萬元、創七年新高

104人力銀行今（22）日發布《2022台灣地區薪資福利調查報告》，結果顯示2022年整體年薪平均67.7萬元，創七年新...

2022退休大調查 退休規畫4大謬誤

有鑑於近期美國通膨創新高，加上升息造成金融市場大幅震盪，且台灣2025年將邁入超高齡社會，政府退休基金財務缺口恐更嚴重。

關鍵11月 外銷訂單恐連3黑

不敵全球經濟受通膨、升息影響，十月外銷訂單年減百分之六點三，連續兩個月出現負成長。經濟部統計處指出，以目前狀況來看，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。