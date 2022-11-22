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特力公司5年期90億元聯貸案 第一銀行主辦

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
第一銀行統籌主辦特力公司90億元聯貸，由特力公司董事長李麗秋（左）及第一銀行董事長邱月琴（右）共同換約。第一銀行／提供
第一銀行統籌主辦特力公司90億元聯貸，由特力公司董事長李麗秋（左）及第一銀行董事長邱月琴（右）共同換約。第一銀行／提供

第一銀行統籌主辦特力集團旗下特力股份有限公司5年期新台幣90億元聯貸案，今（22）日舉辦簽約，特力集團總裁何湯雄親臨現場致詞，並由特力公司董事長李麗秋及第一銀行董事長邱月琴共同換約，聯貸資金用於償還既有金融負債暨充實中期營運資金。

特力集團秉持「家的大小事，一輩子都是特力的事」理念，致力於提供多元居家問題解決方案及滿足消費者多樣化的購物型態需求，並建立「特力屋」、「HOLA特力和樂」及「hoi!好好生活」等知名零售通路品牌。

隨著電商時代來臨，消費者生活型態改變，移動距離愈來愈短，特力集團旗下「特力屋」採取主動深入社區，積極發展小型社區店，拉近與民眾的距離，並透過專業團隊運用大數據選址，店內商品及陳設也因地制宜，目前已有33家社區店，顧客造訪社區店的頻率高於大店近三成，成效逐步顯現。

特力集團旗下貿易事業遍布全球，在八個國家及地區設有11個營運據點，另於臺灣、德國及美國等地設立四座物流中心，以專業、在地服務長期耕耘國際大型零售商。

積極進行海外布局的第一銀行，目前全球擁有41處海外據點，位居公股銀行之冠，將聚焦歐美及新南向市場，透過全球布局擴增營運規模帶動海外獲利上升，同時秉持風控為本之理念，提升展業動能，穩步提高海外獲利占比，並持續串聯海內外據點，攜手客戶在地化發展，為全球台商客戶提供堅實後盾。

特力集團 第一銀行 布局

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