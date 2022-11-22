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台中購物節登錄金額破百億 今抽出百萬現金得主

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
歡慶台中購物節突破100億元，現場搖奬機搖出今年首位百萬現金幸運兒。記者宋健生/攝影
歡慶台中購物節突破100億元，現場搖奬機搖出今年首位百萬現金幸運兒。記者宋健生/攝影

今年台中購物節聲勢驚人！自10月10日暖身開跑以來，截至11月21日的登錄消費金額已突破121億元，台中市政府延續去年登錄消費金額破百億，加碼抽百萬現金的活動，於今(22)日揭曉今年首位百萬現金得主，並由台中副市長陳子敬親自致電恭喜西屯區林先生，他也提醒民眾：「週末將再抽出2位百萬得主」。

陳子敬表示，台中購物節是盧秀燕市長上任之後，提振經濟的新活動，舉辦四年來，估計中獎人數超過16萬人，買氣是連年提升，第一屆消費登錄金額25億元，已是全台之冠；第二屆消費登錄金額直接比第一屆多了3.6倍，高達90億元；第三屆成效更驚人，消費登錄金額衝破291億元，當年度盧秀燕還特別推出破百億加碼抽百萬現金的活動。

今年購物節來到第四屆，目前消費登錄金額已經超過121億元，市府團隊延續去年登錄消費金額破百億，加碼抽百萬現金的活動，於今日抽出今年購物節首位百萬現金幸運兒。

其實，今年購物節獎項原本就有規劃月月抽2名現金100萬元，第一次抽獎活動就訂在本週日(11月27日)，沒想到今年購物節氣勢如虹，早在11月16日登錄消費金額就突破101億元，也讓百萬現金幸運兒提前於今日出爐。

歡慶台中購物節突破100億元，不只台中市政府加碼抽100萬元，更有企業響應，贊助加碼抽10萬元現金獎2名，今天活動準備搖獎機，先由與會來賓們搖出百萬得獎者和2名10萬得獎者的序號，再由陳子敬直接call out連線訪問這些得獎幸運兒，現場充滿了既緊張又期待的氣氛。

台中市政府經發局長張峯源也指出，分析今年台中購物節消費金額數據和區域分布，顯示此活動帶動全國民眾到台中消費有明顯助益，截至11月21日登錄消費金額已衝破121億元，台中市民占72.68%、外縣市民眾占27.32%，當中外縣市消費比例較去年18.25%，大幅提升9.07個百分點。

尤其，今年沒有中央振興五倍券及電商平台的加乘，顯示外縣市民眾參與台中購物節的熱度不降反增，台中購物節儼然已成為全國指標性的購物節慶。

資料分析也指出，購物節期間，美食消費金額大幅增加，符合經濟部調查結果，顯示台中餐飲業逐漸復甦，購物節有效提升台中餐飲店家業績。

台中市政府也提醒全國民眾，今年台中購物節活動一路到12月24日，獎項超過10萬個，總獎金破3億元，可說是全台最大的送現金活動，至今已送出超過1.4億元獎金，歡迎全國民眾把握活動期間到台中消費，並透過台中購物節APP登錄發票或合作店家收據。

消費金額每累計滿500元即可獲得1個抽獎序號，合作店家的登錄金額還享三倍累計，也就是說消費滿167元就獲得1個抽獎序號，有機會天天抽現金1,700名3,000元現金；週週抽12名10萬元現金、各1台智慧電車和時尚酷跑機；月月抽2名100萬元現金，壓軸再抽精品好宅，以及產業專屬壓軸抽百萬油電車3台。

餐飲業 盧秀燕

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