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製造業需求疲軟 10月EPI電力景氣亮連續第3個黃藍燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣綜合研究院今天發布2022年10月EPI電力景氣指數。聯合報系資料照
台灣綜合研究院今天發布2022年10月EPI電力景氣指數。聯合報系資料照

台灣綜合研究院今天發布2022年10月EPI電力景氣指數，10月全國產業高壓以上用電量較去年同期大幅減少5.17%，整體產業電力景氣燈號下行低迷的黃藍燈，已經是連續第3個月黃藍燈。預期未來受到全球通膨壓力仍高，主要經濟體續採緊縮貨幣政策，全球需求疲軟，不利於半導體接單與產能利用率，預期第四季經濟表現恐持續看壞。

台綜院表示，10月全國產業高壓以上用電量較去年同期大幅減少5.17%，其中台電高壓以上產業用電量較去年同期減少4.31%，製造業用電成長為-4.65%，服務業用電成長為-2.36%。

台綜院表示，製造業用電量連續6個月負成長，產業電力景氣燈號因而呈現衰退藍燈，且以出口訂單與用電量走勢來看，製造業已經長達9個月出現反轉訊號，景氣陷入萎縮。

台綜院表示，受到全球通膨壓力仍高，主要經濟體續採緊縮貨幣政策，下半年以來國際經濟情勢每況愈下，市場需求明顯減弱，進而影響國內產業生產動能及出口表現，國內高壓以上產業用電量大幅滑落，景氣明顯降溫。預測2022年10月經濟成長率為2.9%，且下修9月經濟成長率為3.1%，較10月預估值3.3%調降0.2個百分點。

此外，台綜院也下修2022年第3季經濟成長率預測值為3.4%，較10月預估值3.5%微幅調降0.1個百分點；低於主計處 10月公布的預測第3季經濟成長率4.10%。

台綜院表示，綜觀來看，國內產業面臨高通膨與高庫存衝擊，終端市場需求疲軟，廠商庫存去化，製造業面臨下行風險。化學材料業、塑橡膠業及鋼鐵業等傳統產業自今年初以來，產業景氣明顯下滑或呈低迷態勢，電腦、電子及光學製品業景氣亦走向衰退；而半導體產業今年下半年景氣急轉直下，產業鏈皆面臨庫存水位過高問題，去化時程恐持續延宕，不利於接單與產能利用率。

台綜院預期，在地緣政治緊張未解、通膨維持高檔及國際終端需求不振等多重風險下，產業景氣仍圍繞悲觀氛圍，第四季經濟表現恐持續看壞。

景氣燈號 通膨 經濟成長率

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