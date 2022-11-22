開發成本與預期價格落差大 CIP促政府改善綠電交易環境

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（22）日有關台灣CPPA（企業購售電合約）策略記者會。CIP認為進入離岸風電區塊開發後，發電業者在躉購費率退場後，須與民間企業談CPPA才可長期營運，但同時間國產化項目成本較以往提升，建議政府應協助綠電買賣方良好的綠電交易環境。

CIP企業購售電合約資深總監Bradley Way指出，再生能源波動性大，因此當政府及企業面對碳邊境調整機制（CBAM）及Re100響應減碳承諾，如何取得穩定的潔淨能源是一大挑戰。

隨著綠電躉購費率及補貼逐漸退場，發電業者與企業簽署CPPA就成為發電業者的必經之途。Bradley Way認為，CPPA必須建立在誠信與透明溝通過程，融資可行性及國際競爭力三大基礎，也是目前台灣面臨的挑戰。

CIP台灣區財務長徐正穎則接著說，CIP希望可以在台灣長期耕耘，而非「一案公司」，因此現階段會選擇信用評等比較高的廠商，但後續台灣很多企業都需要買綠電。

他表示，短期內有包含半導體、面板、電子等不同領域的20家為潛在購電企業，後續則高達上百家，但是從過往台電售電給業者邁向電力自由化，中間還有些過程不太容易，需要法規修正。

他說，這些年可以看到台灣綠電呈現「患寡又患不均」的現象，政府應該讓大家都買得到，而非有財力的企業才可以購買，但這中間不緊緊牽涉到價格，因為區塊開發已無躉購費率，銀行團對於要購買風場綠電的企業端就會進行嚴格的風險評估。

徐正穎接著說，進入第三階段後，政府對於國產化項目要求未大幅調整，再加上風場容量設有500MW（百萬瓦）上限，導致成本提升；取得電業執照前也無法售電給第三方，增加閒置成本。

他更說，行政契約草案又設有累進式罰金，都讓發電業者成本大幅提升，舉例像是對孫悟空施加緊箍咒，不會因為有痛就會有效，目的不應該是要懲罰廠商，而是要協力完成能源轉型。

另一方面，政府對於風場政策競標上限設定為每度2.49元，並不包含國產化成本，但許多CPPA買方都依此當作預期價格，限縮購電商議空間，造成開發商與購電方價格期待存在落差。

因此，他提出三點建議。第一，政府在購售電費率水準上，應該垂詢售店方意見，理解CPPA與風場財務模型關聯，並與購電方溝通，讓市場認知綠電市場；第二，應該讓法規優化，縮短送電至獲得電業執照的之間時間，並檢視備用容量義務可行性；最後，應該要給予市場彈性空間，可靈活運用各種金融工具及交易機制。

然而，隨著躉購費率機制退場，當售電業者掌握「賣方市場」訂定CPPA價格，若又盼政府出面與購電者協調，是否有違市場機制？而政府過去提出部分風場發電量以「保量保價」收購，再轉售給中小企，卻遭到金融機構及開發商以財務模型為由反彈，兩者現階段會同意政府介入？

徐正穎回應，政府要協助不是在幫開發商跟購電方談價錢，而是要衡量哪些是額外加諸成本及風險，像是國產化項目及罰則等都會影響到最終價格，也要讓購電方可以理解實際成本會比預期價格高，而非只扶持國內供應鏈廠商，而忽略那些需要賺外匯，面臨國外減碳需求的企業。