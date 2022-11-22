特力90億元聯貸案 一銀主辦完成簽約

第一銀行（2892）統籌主辦特力集團旗下特力股份有限公司5年期新台幣90億元聯貸案，於11月22日舉辦簽約儀式，特力集團總裁何湯雄親臨現場致詞，並由特力公司董事長李麗秋及第一銀行董事長邱月琴共同換約，聯貸資金用於償還既有金融負債暨充實中期營運資金。

特力集團致力於提供多元居家問題解決方案及滿足消費者多樣化的購物型態需求 ，並建立了特力屋、HOLA特力和樂及hoi!好好生活等知名零售通路品牌。隨著電商時代來臨，消費者生活型態改變，移動距離愈來愈短，特力集團旗下「特力屋 」採取主動深入社區，積極發展小型社區店，拉近與民眾的距離，並透過專業團隊運用大數據選址，店內商品及陳設也因地制宜，目前已有33家社區店，顧客造訪社區店的頻率高於大店近三成，成效逐步顯現。

特力集團旗下貿易事業遍布全球，在八個國家及地區設有11個營運據點，另於台灣、德國及美國等地設立四座物流中心，以在地服務長期耕耘國際大型零售商。