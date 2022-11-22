景氣逆流來了！82%企業擔憂2023年台灣景氣衰退

景氣反轉向下，企業如何看待？104人資學院總經理花梓馨今（22）日指出，半導體業從今年第2季開始出現庫存過多的雜音，猛爆性通膨逼得全球 主要國家央行展開鷹式升息，需求減降加上停滯性通膨，確實讓企業保守看待2023年，徵才規模和調薪幅度都不如2022年。

關於2023年台灣景氣預測，104人力銀行調查發現，49.1%的企業看壞，23.5%的企業看好，相抵之後，「淨看壞」比例仍達25.6個百分點。看壞主因：全球景氣復甦不如預期、通膨、台灣經濟成長不如預期。看好主因：疫情解封、全球景氣復甦、民間消費增加。

且有81.9%企業認為明年景氣有中度或高度衰退的機會，而企業最擔心的前三項原因：73.7%認為受通貨膨脹影響、51.5%烏俄戰爭持續、45%各國央行加速升息貨幣緊縮；另，半導體庫存增加、需求降溫(28.6%)，中共二十大重申絕不放棄對台動武(27.6%)也擠進前十大擔憂項目。

至於2023年全球景氣回升時間點，28.1%企業認為要到第3季，15.4%企業認為要到第4季才會反彈。