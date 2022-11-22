快訊

日本自衛隊「艦娘」吸軍武宅拚招募 國軍想用這招恐層層阻礙

陳時中、黃珊珊爭搶「討厭國民黨」票 對蔣萬安反而有利？

世足賽首次冬天舉行！FIFA主席曝「曾問北韓要不要主辦」台灣這次為何冷感？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022年終獎金行情出爐！企業預期平均1.33個月

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
104人力銀行今（22）日公布2022年企業年終調查結果。報系資料照
104人力銀行今（22）日公布2022年企業年終調查結果。報系資料照

104人力銀行今（22）日公布2022年企業年終調查結果，企業預期年終1.33個月，創九年新高，金融業2.07個月，12年來蟬聯11年冠軍，其次是半導體1.78個月、營建業1.68個月。住宿餐飲業平均僅0.85個月最慘，不過，已比去年增加0.35個月，顯見逐步走出疫情陰霾。

該調查指出，2022年95.9%的企業預期會發放年終獎金，比去年略增2.1個百分點，平均發放1.33個月，創九年新高；比去年增加0.23個月，約七天工資。

104人資學院總經理花梓馨表示，事求人就業市場，面對飛漲的物價，企業有調薪的壓力，透過本薪以外獎金加給，相對本薪負擔較小，成為發放年終企業比例提升，預期月數攀新高的主因。

至於各產業表現，年終前三高依序為：金融業2.07個月，12年11連霸，半導體業1.78個月，營建業1.68個月。最現較弱的是住宿餐飲業，10.9%沒有年終，89.1%的住宿餐飲餐有年終，平均發放0.85個月，居各產業之末，不過，與去年相比已略有好轉。去年同期的調查，24.7%的住宿餐飲業沒有發放年終，有發年終的企業平均發0.5個月，住宿餐飲業今年已逐步走出疫情陰霾。

104人力銀行今（22）日公布2022年企業年終調查結果，企業預期年終1.33個月，創九年新高。圖/104人力銀行提供
104人力銀行今（22）日公布2022年企業年終調查結果，企業預期年終1.33個月，創九年新高。圖/104人力銀行提供

年終獎金

延伸閱讀

面試被人資問到「最快上班日」 網教1回答安全過關

科技業薪資不夠看？ 網友認為「長榮60個月年終」秒贏

餐飲業加薪潮來了！最高調幅20% 五集團釋出2500職缺

華碩不辦尾牙 發萬元獎金

相關新聞

2022年整體年薪 平均67.7萬元、創七年新高

104人力銀行今（22）日發布《2022台灣地區薪資福利調查報告》，結果顯示2022年整體年薪平均67.7萬元，創七年新...

年終獎金調查出爐！平均創九年新高 九成六企業都發放

辛苦的一年即將結束，百萬大缺工已成常態，「事求人」的就業市場，1140萬名職人今年薪情如何？有沒有年終獎金？104人力銀...

景氣逆流來了！82%企業擔憂2023年台灣景氣衰退

景氣反轉向下，企業如何看待？104人資學院總經理花梓馨今（22）日指出，半導體業從今年第2季開始出現庫存過多的雜音，猛爆...

國泰金調查：防疫鬆綁 景氣展望與大額消費意願走升

國泰金控（2882）今(22)日發表11月國民經濟信心調查，結果顯示，國內管制持續鬆綁，景氣展望與大額消費意願走升，買賣...

2022年終獎金行情出爐！企業預期平均1.33個月

104人力銀行今（22）日公布2022年企業年終調查結果，企業預期年終1.33個月，創九年新高，金融業2.07個月，12...

辦世界盃超耗電 卡達引進冷卻技術+太陽光電 打造零碳足球場

2022卡達世界盃揭開序幕，足球賽事本來就是高用電量的活動，這次在天氣常年炎熱的卡達，為了將足球場內溫度控制在攝氏18至24度，所有球場都必須長時間「開冷氣」。不過因應全球節能減碳趨勢，卡達也引進最新冷卻技術，加上球場皆使用太陽光電，號稱打造出「零碳」球場，並且這7座球場都有各自的獨特設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。