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2022年終獎金行情出爐！企業預期平均1.33個月
104人力銀行今（22）日公布2022年企業年終調查結果，企業預期年終1.33個月，創九年新高，金融業2.07個月，12年來蟬聯11年冠軍，其次是半導體1.78個月、營建業1.68個月。住宿餐飲業平均僅0.85個月最慘，不過，已比去年增加0.35個月，顯見逐步走出疫情陰霾。
該調查指出，2022年95.9%的企業預期會發放年終獎金，比去年略增2.1個百分點，平均發放1.33個月，創九年新高；比去年增加0.23個月，約七天工資。
104人資學院總經理花梓馨表示，事求人就業市場，面對飛漲的物價，企業有調薪的壓力，透過本薪以外獎金加給，相對本薪負擔較小，成為發放年終企業比例提升，預期月數攀新高的主因。
至於各產業表現，年終前三高依序為：金融業2.07個月，12年11連霸，半導體業1.78個月，營建業1.68個月。最現較弱的是住宿餐飲業，10.9%沒有年終，89.1%的住宿餐飲餐有年終，平均發放0.85個月，居各產業之末，不過，與去年相比已略有好轉。去年同期的調查，24.7%的住宿餐飲業沒有發放年終，有發年終的企業平均發0.5個月，住宿餐飲業今年已逐步走出疫情陰霾。
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