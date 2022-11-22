2022年終獎金行情出爐！企業預期平均1.33個月

104人力銀行今（22）日公布2022年企業年終調查結果，企業預期年終1.33個月，創九年新高，金融業2.07個月，12年來蟬聯11年冠軍，其次是半導體1.78個月、營建業1.68個月。住宿餐飲業平均僅0.85個月最慘，不過，已比去年增加0.35個月，顯見逐步走出疫情陰霾。

該調查指出，2022年95.9%的企業預期會發放年終獎金，比去年略增2.1個百分點，平均發放1.33個月，創九年新高；比去年增加0.23個月，約七天工資。

104人資學院總經理花梓馨表示，事求人就業市場，面對飛漲的物價，企業有調薪的壓力，透過本薪以外獎金加給，相對本薪負擔較小，成為發放年終企業比例提升，預期月數攀新高的主因。