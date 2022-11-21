百貨專櫃服飾品牌驚傳倒閉！老闆捲款人間蒸發 員工領無薪
百貨專櫃服飾品牌美國藍鹿Americanbluedeer，驚傳老闆捲款人間蒸發！美國藍鹿於2005年創立，年營收破億元；有洋氣的品牌名，其實擁有台灣血統。該品牌在官網上介紹，主打少淑女流行服飾，商品素材大部分為棉麻毛，還提到布料由在台生產的紡織工廠製作，只是沒想到卻傳出老品牌不但無預期倒閉，員工還領無薪水。
美國藍鹿Americanbluedeer在百貨商場擁有超過40個據點，根據官網介紹，品牌於2005年創立，致力於打造「全客層國民品牌」。創辦人為了要求品質，不但成立「宏錦製衣廠」堅持設計布料生產全部掌握在自己手中，也在眾多服飾品牌中殺出一條血路，年營收破億元，2017年夏天推出居家品牌「BLUEDEER HOME」，讓產品線更為完整。
只是，今年創立15年的美國藍鹿Americanbluedeer，卻驚傳老闆捲款，讓品牌無預期倒閉，百貨領不到貨款，員工更領無薪水，求助無門。
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