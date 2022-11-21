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勞工所得替代率58%吃得到？學者：年改將使蛋糕變「蘋果麵包」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
年金改革示意圖。聯合報系資料照
年金改革示意圖。聯合報系資料照

勞動部長許銘春今日在立法院說，65歲以上勞工目前月領勞保年金及勞退金，中位數是23,075元，所得替代率為58%，優於OECD（經濟合作暨發展組織）國家水準。淡江大學保險系副教授郝充仁表示，65歲以上勞工退休所得替代率58%，是「虛的」，一是勞保有投保薪資上限，二是隨著年金改革，未來所得替代率將下降。

郝充仁表示，勞保投保薪資設有上限，無法貼近勞工實質薪資，所得替代率58%，會與勞工的感受有所落差。軍公教退休所得替代率及OECD國家所得替代率，都較接近人民的實質薪資。

他表示，因勞保投保薪資設有上限，依照勞動部計算所得替代率為58%，也沒有錯誤。勞退新制是在2005年開辦，目前65歲以上勞工年資不長，請領勞退金並不豐厚；在58%所得替率中，約近八成五成來自勞保，勞退僅占一成五。簡言之，第一層勞保比較豐厚，第二層勞退則相當淺薄。

軍公教及OECD國家都是第二層較豐厚，第一層較淺，屬最低生活費的概念，這與勞工很不同，因此軍公教及OECD國家退休所得替代率相對是較穩定。

郝充仁表示，58%所得替代率目前退休的四年級享受得到，但是勞保破產迫在眉睫，58%所得替代率是要靠政府財政支撐才能實現。未來也一定會進行年金改革，將調降勞保老年給付，等到五年級要退休時，所得替代率還會再降。簡言之，58%所得替代率像是「櫥窗裡的蛋糕」，看得到，等到要退休時，變成「蘋果麵包」。

所得替代率 勞保年金 投保薪資

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