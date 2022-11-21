敵不過全球通膨、升息 10月外銷訂單連二黑

10月外銷訂單不敵全球經濟受通膨、升息影響，開出連續第二黑，年減6.3%；經濟部統計處認為，若今年第四季表現相較今年第一季要不衰退，以目前狀況來看，是有相當難度的。

統計處表示，雖然因國際品牌智慧手機新品效應、新興科技應用、數位化及雲端資料處理需求延續，但是全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，客戶持續進行庫存調整，加以上年同月基期較高，10月外銷訂單554億美元，年減6.3%，且較上月更減9.1%。

按貨品別觀察，統計處指出，各主要貨品接單均受終端需求走弱，產業鏈調整庫存影響。其中科技類貨品方面，電子產品受惠5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用需求續強，以及年底備貨挹注，接單仍年增9.6%；但是資訊通信產品在有手機新品效應及數位轉型持續的需求下，仍年減0.3%；光學器材狀況更慘，市場需求續疲，年減43.4%。

傳統貨品方面，因業者對設備投資意願轉趨保守，加上部分產品價格低於上年同月，塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械都年減約二至四成不等。

統計處表示，展望未來，雖然車用電子、高效能運算、雲端資料中心等新興應用及數位轉型商機持續，加上歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求陸續釋出，都可望挹注外銷接單成長動能；但是全球通膨及升息壓力續處高檔、俄烏戰爭未歇，以及中國大陸堅持清零政策，將增添經濟前景不確定性，恐影響外銷接單表現。

10月外銷訂單表現不佳，統計處坦言，今年第四季相較第一季若要維持不衰退 至少11、12月外銷訂單總額都要達589億元以上，統計處認為，要維持水準有相當難度。