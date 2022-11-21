外銷訂單全年要守正成長 11、12月至少平均達此金額

經濟部統計處今（21）日公布10月外銷訂單表現，訂單金額為554.0億美元，月減9.1%，年減6.3%，陷入「連二黑」。統計處預估，11月外銷訂單金額為540億美元至560億美元，年減17.6%至年減14.5%，預估衰退達雙位數，很大機會將陷入「連三黑」。

然而，今年前十月累計訂單金額為5,644.7億美元，持續創歷年同期新高，年增4.4%。對於全年能否守住正成長，統計處長黃于玲說， 11、12月平均訂單金額至少要達到549億美元以上才能守住正成長；該金額又正好位於統計處11月預估值中間值，因此全年能否守住正成長，11月外銷訂單將是最關鍵月份。

而經計算，今年第4季訂單金額要比第1季高，11、12月外銷訂單至少要達到589億美元，難度相當得高；今年恐出現第2、3及4季都比第1季表現還差的怪象。

對於10月外銷訂單表現比9月更加衰退，統計處解釋，雖國際品牌智慧手機新品效應、新興科技應用、數位化及雲端資料處理需求延續，但全球經濟受通膨及升息影響，終端需求疲弱，抑低外銷訂單表現。

按主要貨品類別分析，科技類貨品中的資通信訂單金額為184.5億元，年減0.3%，是繼今年4月、7月之後第三度翻黑。

按往例，每年9月至年底進入手機新品上市的備貨旺季，但10月資通信產品翻黑是否意味手機新品旺季提前結束？黃于玲回應，手機新品旺季一般是發生到9月、10月，但如果手機賣得特別好，11月也有可能持續暢旺。

她補充，這次資通信產品衰退主要還是在於筆電及顯示卡終端需求走弱，「所以新品的效應是不是就是旺季結束，我覺得還很難有定論，還要再看下個月（11月）的情形。」

另外，電子產品受惠5G、高效能運算、車用電子等新興 科技應用需求續強，以及年底備貨挹注，訂單金額達188.6億美元，創同月新高，年增9.6%。光學器材則因市場需求疲弱以及面板價格仍居低檔，年減逾四成，跌幅為13年以來最大。

傳統貨品方面，因業者對設備投資意願轉趨保守，加上部分產品價格低於上年同月，致塑橡膠製品、基本金屬、化學品及機械分別年減 38.3%、35.6%、31.0%及25.3%；化學品、塑橡膠製品及基本金屬跌幅均為13年以來最深。

而在四大接單地區方面，美國及歐洲地區訂單金額為172.4億美元及141.1億美元，均創同月新高；中國大陸持續因為國內經濟情勢趨緩及淨零政策未鬆綁，訂單年減逾二成六，陷入「連七黑」。

讓外界跌破眼鏡的是，過去表現穩定的東協地區這次意外翻黑，年減0.7%，終結「連28紅」。對此，黃于玲解釋，亞太地區國家均為出口導向國家，因此受到全球經濟放緩牽動比較大。

據IHS Markit預估，印尼、馬來西亞、新加坡及泰國等國第4季均比第3季明顯放緩；再加上去年基期偏高，即使電子產品及礦產品年增情況下，仍來不回頹勢。

對於美國晶片禁令是否有影響到廠商出貨，統計處表示，市場對於晶片禁令正反影響解讀不同，而目前均沒有台灣廠商反映訂單有因為禁令受到影響，認為會是偏向長期發酵，不會馬上顯現。

據外銷訂單受查廠商對11月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為48.4，預期11月整體外銷訂單金額將較10月份減少，其中資訊通信產品、電子產品及 光學器材動向指數分別為49.0、48.5及48.5，顯示廠商對接單金額較10月悲觀。