台版晶片法恐獨厚大企業！王美花：申請範圍待子法訂定

被稱為「台版晶片法」的「產創條例」第10-2條草案17日行政院拍板後送交立法院審查，但外界質疑，該草案內容與國際相關獎勵措施比較下，利多薄弱，業界更表示看起來像為了台積電打造，立委質疑恐造成「大者恆大」，要求經濟部說明具體補助範圍。經濟部長王美花回應，具體範圍將會在子法訂出，同時個案找專家來協助審查。

針對外界認為「台版晶片法」利多薄弱，王美花今（21）日於立法院經委會會前受訪時回應，有的國家希望大力扶持新設廠，例如日本很久沒有半導體廠新設廠，所以需要給予大量補貼誘因，但台灣有既有的生態系，是立足於生態系成熟的基礎上希望更前進，因此才會有「產創條例」第10-2條草案的內容。她強調，將來半導體發展上還會有其他面向的措施，會陸續將措施端出來。

立委林岱樺質詢時指出，業界批評這是台積電條款，請經濟部說明獎勵適用要件，研發費用、研發密度、有效稅率要達一定規模、前瞻創新研發、先進製程設備，定義各是什麼？立委陳亭妃也表示，業界關注實際上可以協助哪些企業，是不是有獨厚某些企業，這恐會造成「大者恆大」、小企業被排擠的狀況，這個法案有沒有兼顧大小企業？

王美花表示，在討論條文內容時，確實有一些細節需要再跟相關單位例如財政部來討論、訂在子法裡面，關於技術創新、具國際供應鏈關鍵地位等文字，初步會用一個專家審查的方式來確定相關技術和研發。子法由於草案還要經過公告給各界表示意見等程序，雖無法在母法三讀後一個月內就完成，但也會盡快進行。王美花進一步表示，例如規模涉及研發支出和設備金額，會和財政部討論後訂在子法。

王美花也指出，前瞻創新研發、先進製程設備是不限產業的，會針對不同產業別找相關專家、相關部會確認。她指出，有來申請個案才會知道範圍，比較可能的範圍會先來討論，比較不確定會不會來申請的範圍，若業界有來表達想申請，也會來考量；她允諾，一定會納入業界意見。林岱樺則建議，關於獎勵項目定義和規模，應該現在就先設立單一窗口收集資料。