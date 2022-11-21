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水利署獨創碳預算管理機制 榮獲英國標準協會認證

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部水利署「工程減碳作業參考指引」通過英國標準協會(BSI)查核確認，今(21)日舉辦授證典禮，在經濟部長王美花見證下，由BSI東北亞區協理張嘉倫頒證，由水利署長賴建信受證。記者鍾泓良攝影
經濟部水利署「工程減碳作業參考指引」通過英國標準協會(BSI)查核確認，今(21)日舉辦授證典禮，在經濟部長王美花見證下，由BSI東北亞區協理張嘉倫頒證，由水利署長賴建信受證。記者鍾泓良攝影

經濟部水利署「工程減碳作業參考指引」通過英國標準協會(BSI)查核確認，今(21)日舉辦授證典禮，在經濟部長王美花見證下，由BSI東北亞區協理張嘉倫頒證，由水利署長賴建信受證。

王美花致詞表示，看台下眾多工程公司，笑說「今天重要不是看這個頒獎，重要好像是告訴這些公司未來怎麼做工作，你才拿得到標案。」經濟部每周都會檢視各部會淨零排放的工作，水利署也自主投入水利工程減碳，比去年減少二成、約6萬噸碳排。

她進一步舉例，水利署在做工程時，與其從其他地方運水泥進來，不如使用當地材料，如此就可以減少碳排。而不僅僅是工法，而是在預算時就要求廠商進行減碳工法。

賴建信表示，水利署減碳不會只做一年，我們就是要不停地做，水利工程必須在減碳上盡心力，「水利工程減碳作業參考指引」可輔助規劃或設計者，完成碳排放量估算、分析、研提減碳策略，具體展現碳管理目標與低碳設計成效之依據，為確保減碳設定模式及數據蒐集模式可落地並確認減碳可達預期，因此藉由參考指引之查核，即可增加減碳機制之管理效度及可信度。

張嘉倫表示，深刻感受到水利署對淨零碳排的重視與積極，查核結果顯示水利署基於溫室氣體排放量盤查作業指引以及參照ISO 14067碳足跡盤查標準，參考國內外文獻及數據來源，蒐集燃料、機具、材料等排放量資訊，建立工作項目碳排係數參考表及其分析表，並有效建立水利工程碳排放量估算原則，制定內部減碳機制及審查流程，積極推動內部碳管理，堪稱是工程系統性減碳的典範。

減碳 水利署 經濟部

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