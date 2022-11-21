媒體議價11月底召開會議 數位部：盼有較具體進度出爐
數位發展部今（21）日出席立法院交通委員會兩署預算審查時，被民進黨立委許智傑問及目前是否有針對媒體議價進行相關規劃？數位部回應，月底前應該會有一個比較具體的成果出爐。
許智傑提到，目前全球數位平台這麼多，但廣告的收益幾乎都被他們收去，導致新聞媒體的收益降低，如果這樣導致新聞媒體通通倒閉這樣也不行，所以說像是澳洲已經通過媒體議價法，也就是國際數位平台跟各國家地區的新聞媒體，會有一個溝通對話的平台來處理此事，先前就問過國家通訊傳播委員會(NCC)，但NCC就雙手一攤表示不是他們的業務，數位部在這件事情上是否在未來有規劃什麼方向？因此建議先凍結一千萬預算，希望能提出具體的書面報告。
呂正華回應，在數位部成立後，就有積極在推動跨國數位平台與新聞媒體業者之間的溝通平台，並且積極的去蒐集雙方的意見，先前在行政院的統籌之下有召開一個跨部會小組會議後，現在就是數位部去建構出一個雙邊溝通的平台。
呂正華說，先前Google與新聞媒體也有進行了一次的對話，不過因為行政院有提出希望在11月底可以有一個比較具體的進度，目前唐鳳部長也把這項任務交到產業署來處理，接下來也會邀集雙邊業者在月底的時候進行一次會議對話。
最後，經過產業署說明後，交通委員會召委劉世芳決議，將凍結百分之十預算提書面報告說明，在場立委皆無異議通過。
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