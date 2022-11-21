快訊

柯賜海陳屍陽明山車上 曾跌倒撞頭不願就醫死因出爐

印尼發生規模5.6地震「深度僅10公里」 已知近20死、300人傷

媒體議價11月底召開會議 數位部：盼有較具體進度出爐

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部今（21）日出席立法院交通委員會兩署預算審查時，被民進黨立委許智傑問及目前是否有針對媒體議價進行相關規劃？數位部回應，月底前應該會有一個比較具體的成果出爐。

許智傑提到，目前全球數位平台這麼多，但廣告的收益幾乎都被他們收去，導致新聞媒體的收益降低，如果這樣導致新聞媒體通通倒閉這樣也不行，所以說像是澳洲已經通過媒體議價法，也就是國際數位平台跟各國家地區的新聞媒體，會有一個溝通對話的平台來處理此事，先前就問過國家通訊傳播委員會(NCC)，但NCC就雙手一攤表示不是他們的業務，數位部在這件事情上是否在未來有規劃什麼方向？因此建議先凍結一千萬預算，希望能提出具體的書面報告。

呂正華回應，在數位部成立後，就有積極在推動跨國數位平台與新聞媒體業者之間的溝通平台，並且積極的去蒐集雙方的意見，先前在行政院的統籌之下有召開一個跨部會小組會議後，現在就是數位部去建構出一個雙邊溝通的平台。

呂正華說，先前Google與新聞媒體也有進行了一次的對話，不過因為行政院有提出希望在11月底可以有一個比較具體的進度，目前唐鳳部長也把這項任務交到產業署來處理，接下來也會邀集雙邊業者在月底的時候進行一次會議對話。

最後，經過產業署說明後，交通委員會召委劉世芳決議，將凍結百分之十預算提書面報告說明，在場立委皆無異議通過。

致新 NCC 唐鳳

延伸閱讀

屏東市長車掃對決 朱立倫籲防奧步劉世芳籲防假訊息

綠委再揭高虹安慣老闆行徑 助理請病假也要繳回公積金

劉世芳赴柬埔寨力拚足球外交 拉票爭取亞足聯女性執委

唐鳳：數位轉型不僅強調國際合作 更重視公民社群參與

相關新聞

中華電信工會600人喊加薪 要「電信獲利王」將高獲利與勞工同享

新北市產業總工會、中華電信工會今天號召近600人，上街頭向中華電信公司抗議，他們提出希望「調整加薪幅度、維護勞工權益」等...

台版晶片法恐獨厚大企業！王美花：申請範圍待子法訂定

被稱為「台版晶片法」的「產創條例」第10-2條草案17日行政院拍板後送交立法院審查，但外界質疑，該草案內容與國際相關獎勵...

連二黑！10月外銷訂單年減6.3% 經濟部估11月恐跌幅擴大

經濟部統計處今（21）日公布10月外銷訂單表現，訂單金額為554.0億美元，年減6.3%，陷下連二黑。

65歲勞工勞保年金加上勞退月領多少？勞長許銘春給答案

外界關切台灣「下流老人」現象，是否有足夠經濟保障？勞動部長許銘春今（21）日在立法院社福委員會表示，65歲以上勞工目前請...

漲跌差很大！10月農工原物料 這兩樣都年跌二成以上

主計總處發布國情統計，今年（111年）10月國際農工原料價格較去年漲跌有別，其中以初級原料為主之CRB指數（由美國商品研...

「台版晶片法案」被質疑利多薄弱？王美花：各國情形不同

行政院上周通過《產業創新條例》第10之2條，被認為是「台版晶片法案」。外界認為，其中利多較其他國家薄弱，經濟部長王美花說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。