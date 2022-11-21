65歲勞工勞保年金加上勞退月領多少？勞長許銘春給答案

外界關切台灣「下流老人」現象，是否有足夠經濟保障？勞動部長許銘春今（21）日在立法院社福委員會表示，65歲以上勞工目前請領勞保年金及勞退金，中位數是23,075元。

她表示，以目前勞保平均投保薪資為39,232元來計算，65歲以上勞工月領23,075元，所得替代率為58%，相較於OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均為51.8%來得高。

立法院社福委員會今日邀請許銘春、衛福部長薛瑞元針對「以台灣永續發展目標(SDGs)檢視我國國民年金與勞工保險等制度，如何永續穩健照顧社會經濟安全、促進各年齡層生活福祉與提升勞動生產力」專題報告並備詢。

民進黨立委吳玉琴表示，年金永續的目標就是要預防老人貧窮，在疫情之後、高通膨之下，日本下流老人現象更令人憂心。她質詢，勞工退休後，請領勞保老年年金加上勞退金，足夠保障老人經濟生活？

許銘春表示，目前領勞保老年年金有158萬人，65歲以上有34萬人，約占21.6%；在勞退方面，目前一次請領有23.7萬人，其中65歲以上有11.4萬人，占48.37%。

吳玉琴追問，若65歲以上請領勞保年金及勞退金中位數是多少？許銘春回答，65歲以上勞工目前請領勞保年金及勞退金，中位數是23,075元，目前勞保平均投保薪資為39,232元，所得替代率為58%，相較於OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均為51.8%來得高。