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漲跌差很大！10月農工原物料 這兩樣都年跌二成以上

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，今年（111年）10月國際農工原料價格較去年漲跌有別，其中以初級原料為主之CRB指數（由美國商品研究局彙編的商品期貨價格指數），雖較上(110)年同月漲16.9％，漲幅持續收斂；另受俄烏戰事影響肥料，農業原物料如玉米及稻米分別漲27.7％及21.8％最多，但棉花及橡膠則受全球需求減緩影響，分別下跌24.2％及 20.3％。

主計總處表示，今年10月以初級原料為主之CRB指數較上(110)年同月漲16.9％，漲幅持續收斂，其中占比達23％的西德州中級(WTI)原油漲幅亦縮小至7.3％；與上月相較，CRB指數較上月微跌0.3％。

農業原料價格方面，由於俄烏戰事及肥料短缺推升種植成本，今年10月較上年同月多呈上揚，其中以玉米及稻米分別漲27.7％及21.8％最多，小麥及黃豆各漲16.6％及12.3％，棉花及橡膠則受全球需求減緩影響，分別下跌24.2％及 20.3％；與上月相較，僅小麥、糖及玉米略漲，其餘商品呈下跌，其中棉花跌17.9％，黃豆跌5.5％，橡膠跌4.9％。

工業原料價格方面，LME基本金屬及貴金屬受中國大陸疫情反覆抑制需求及美元升值影響，今年10月較上年同月多呈下跌，僅鎳因俄烏戰爭影響礦區生產及冶煉產能，致價格上揚；與上月相較則漲跌互見。

玉米 小麥

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