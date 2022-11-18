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鋼鐵人注意 財經學者估鋼鐵業景氣「這時候」或有轉機

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
鋼鐵業景氣從2021年歷史高峰開始下滑，2023年我國鋼鐵業景氣看法將保守以對，但下半年或有轉機。（本報系資料庫）
鋼鐵業景氣從2021年歷史高峰開始下滑，2023年我國鋼鐵業景氣看法將保守以對，但下半年或有轉機。（本報系資料庫）

因為需求萎縮，鋼鐵景氣急速下降。台經院產業資料庫總監劉佩真表示，鋼鐵業景氣從2021年歷史高峰開始下滑，2022年下半年主要市場及下游需求急遽滑落，加上原料報價疲弱，致使全年景氣趨緩，2023年我國鋼鐵業景氣看法將保守以對，但下半年或有轉機。

劉佩真並深入分析板鋼、條鋼與不鏽鋼的個別產業情形，在板鋼部分，下半年需求報價急降，業者及下游去化庫存壓力擴增，全年產值年增率轉為小幅衰退；條鋼方面，則由於房建需求相對疲弱，且下半年部分廠辦需求遞延，以致全年產值僅約略與2021年持平。至於不鏽鋼，亦同樣面臨下半年需求趨緩、產品報價轉弱，全年產值亦呈現年減2.75%。

劉佩真指出，2023年我國鋼鐵業還有三大不利因素要面對，包括：主要市場經濟情勢不佳，用鋼需求力道將持續疲弱；其二則是預期2023年煉鋼原料及基本金屬報價修正壓力仍高，不利於鋼鐵業產品報價表現；至於第三個不利因素則是鋼鐵業者及下游業者庫存仍待去化，影響鋼鐵業景氣及業者營運表現。

劉佩真表示，不過預期2023年國內公共工程及廠辦營造用鋼需求仍將穩定成長，主要產鋼國也將進行減產，可望支撐整體鋼材供需情勢不致惡化，則為明年我國鋼鐵業的二大有利因素。

鋼鐵 景氣

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