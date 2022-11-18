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共信-KY肺癌性癌新藥PTS302 已通過中國藥監局審批

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

共信-KY（6617） 今（17）日公告，該公司旗下治療肺癌性癌新藥PTS302，已通過中國藥監局審批，預期近日就會正式領證，後續有機會搶攻百億元市場商機。

共信-KY指出，子公司天津紅日健達康醫藥科技公司的PTS302「甲苯磺酉先胺注射液」向中國國家藥品監督管理局NMPA藥品註冊申請，於中國國家藥品監督管理局網站查詢之審查狀態，已於11月16日更新為審批完畢-待製證。

根據中國藥監局網站，受理號CXHS1700011津，天津紅日藥業、天津紅日健達康醫藥科技，辦理狀態16日下午已經改為審批完成、待製證。天津紅日健達康醫藥為共信的子公司，負責抗肺癌新藥PTS302的生產製造、藥品銷售，也就是說，共信的PTS302抗肺癌新藥已經通過審批。

成立於2014年的共信醫藥，除了集團營運總部暨研發基地在台灣外，子公司紅日健達康醫藥（天津），則負責抗肺癌新藥PTS302的生產製造、藥品銷售。

共信-KY的PTS302的藥品銷售，將以當年執行臨床試驗的16家三甲醫院做為種子醫院，鎖定30家核心醫院做為第一階段的目標市場，目前規劃安排與中國四區銷售代理商簽約配合銷售。另外，會再選出100家三甲醫院做為第二階段的目標市場，搶攻年銷售額達百億元以上的肺癌中央型氣道阻塞治療商機。

此外，共信為了加速藥物開發的全球佈局，除了藉由完整的專利佈局積極在非中國地區開展藥品國際授權以創造獲益外，也將加速癌症新適應症的開發，目前已鎖定已經有初步臨床成效的乳腺癌、頭頸鱗癌、周圍型肺癌等常見癌症。

另外，治療罕見腺樣囊性癌的美國臨床，將在2023年上半年提出申請，而用來緩解惡性胸腔積液的臨床試驗也會很快的提出申請。

肺癌

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