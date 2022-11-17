龔明鑫出席APEC部長級會議 強調做全球供應鏈可信賴夥伴

國發會主委龔明鑫及行政院政委鄧振中聯袂率我團出席今天於泰國曼谷召開之亞太經濟合作(APEC)部長級會議，並為我方出席18-19日APEC經濟領袖會議代表團之主要團員暨擔任我方張領袖代表忠謀在APEC的場域諮詢顧問。龔明鑫在會議發言表示，面對通膨、供應鏈、糧食與能源安全等全球性挑戰，我方除致力維持經濟成長，並持續做全球供應鏈可信賴夥伴。

本次APEC年會是近4年來首次舉辦之實體高階會議，我方代表團在雙部長代表的領導下，宣達我方對APEC社群的實質貢獻，讓我方在APEC場域再次參與。

龔明鑫在會議的第一場次交流主題「平衡、包容及永續成長」中，發言表示，面對通膨、供應鏈、糧食與能源安全等全球性挑戰，我方仍致力維持經濟成長，並續作為全球供應鏈可信賴夥伴。我國一向積極對APEC作出實質貢獻，本年我國向APEC捐助共計220萬美元，以支持具跨領域性質，及與數位創新、海洋廢棄物管理、微中小企業相關的計畫，並提升APEC的研析能量。

此外，COVID-19疫情引發全球供應鏈重組，促使政府及企業追求韌性、安全、乾淨的供應鏈，此一典範移轉須以數位效益及ESG[環境保護、社會責任、以及公司治理為核心。

他說，創新與數位化有助經濟永續發展，我方致力於數位轉型，並提升勞工技能以把握數位機會；面對當前經濟亂流，我方支援受衝擊最大的勞工、婦女、以及弱勢族群，以尋求包容性經濟復甦及社會均衡發展。

面對氣候變遷的挑戰，以及淨零排放的國際趨勢，，龔明鑫強調，我國於今年3月間提出具四面向的「2050淨零排放路徑圖」，並重視公正轉型；因此我方樂見主辦會員體泰國適時提出「生物、循環及綠色經濟發展模式之曼谷目標」，並呼籲APEC需要立即規劃與執行行動計劃來實現2040年太子城願景目標發展。

泰國主席在龔明鑫發言後回應，感謝我方之捐款，促進APEC相關工作，並表示認同我方淨零路徑圖，所提公正轉型、不遺落任何人，與APEC包容性成長目標一致。

國發會表示，APEC今年年會主辦會員體為泰國，年度主題設定為「開放、連結、平衡」，以疫情後的永續復甦為主軸，聚焦透過整體社會及系統方法推動生物、循環及綠色(Bio-Circular-Green, BCG)經濟發展模式，以達全面平衡目標，推動APEC區域經濟再成長。並呼籲針對包容及永續性發展推動策略性工作，改善婦女、微中小企業、弱勢及貧窮偏遠地區族群之發展機會。