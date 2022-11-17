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數位部徵百件通傳公益創新今開跑 獎金最高500萬元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為推動社會公益多元應用、達成全民有感創新，數位部數位產業署今（17）日起公開向民間廣徵100件以上通訊傳播創新公益服務，並導入平方募資及輔導機制最高獎金高達500萬元 。

產業署為鼓勵個人、團體、公司及法人提出具公益創新及高社會價值通訊傳播應用服務，隨5G、AIoT、AI科技及低軌衛星發展，通訊傳播科技應用持續綻放，包含醫療、交通、教育及農業等領域，進行軟硬整合及應用服務跨域合作。

數位部長唐鳳指出，活動第一階段向民間廣徵社會影響力及公益創新的通傳服務，通過評選100案可得獎金10萬元，產業署更提供各種鼓勵與輔導措施，含技術與應用輔導及業師一對一指導等，後續導入平方群募機制進行營運驗證，透過群募平台募資方式驗證民眾支持程度，好的通傳公益提案會受到社會大眾的支持，之後才能服務落地及永續經營。

產業署表示，本徵案也導入通傳數據的應用及服務，鼓勵提案團隊應用無涉個資的數據加值與應用，讓好的服務利用獎勵機制快速散播資訊，同時讓團隊和民眾能共同參與且相信彼此的數據。最後透過SROI(社會投資報酬率)來評估社會影響力，讓好的公益提案造福擴散到整個社會，最終營運驗證及永續發展獎金最高達500萬元。

另外，產業署也舉例英國已有成功營運的剩食平台服務APP，可協助分送社區居民過剩的食物，除避免食物浪費外，還可以協助社區內經濟有困難的弱勢族群。這樣的服務能帶動的社會價值很高，讓弱勢族群的需求可以被滿足。

產業署說，聯合國提出的永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），與民眾的生活息息相關，也是未來台灣接軌國際的重點方向，產業署將會支持以創新科技推動社會發展，希望政府與民間共同參與，一起努力達成永續發展目標。

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