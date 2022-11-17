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台電為綠能募資 預定發行今年度第7期無擔保普通公司債

經濟日報／ 記者鍾泓良／即時報導

台電為籌措綠能推動及電力開發所需資金，16日經常務董事會通過，預定於12月中旬發行2022年第七期無擔保普通公司債138億元。其中，三年期公司債40億元已取得中華民國證券櫃檯買賣中心綠色債券資格認可，將用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫。

台電指出，本次公司債發行條件包括，三年期無擔保普通公司債，利率1.90%發行新台幣40億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；五年期無擔保普通公司債，利率2.05%發行新台幣72億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第四、五年各還本二分之一。

第三為十年期無擔保普通公司債：利率2.20%發行新台幣26億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

台電表示，自2017年政府推動發行綠色債券以來，台電年年響應發行，截至目前為止，綠色債券總發行量已突破500億元，為國內綠色債券發行總額最大的公司。本次綠色債券為今年度第三次發行，加計本次發行，今年度綠色債券發行金額共104億元，總累計發行量將達542.5億元。

本次綠色債券所募資金將投入集集攔河堰南岸聯絡渠道南岸二小水力發電、萬里水力發電、全台小水力發電第一期、離岸風力發電第二期、風力發電第五期、宜蘭仁澤地熱發電、綠能第一期、離岸風力發電加強電力網第一期計畫等共計八項綠色投資計畫。

債券 公司債 新台幣

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