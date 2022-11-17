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擺脫疫情陰霾 今年電影營業額可望出現疫後高點

經濟日報／ 記者翁至威／即時報導
財政部今（17）日發布統計通報指出，今年全年電影營業總額可望出現疫後高點。圖為西門町電影街。記者余承翰／攝影
財政部今（17）日發布統計通報指出，今年全年電影營業總額可望出現疫後高點。圖為西門町電影街。記者余承翰／攝影

財政部今（17）日發布統計通報指出，今年前十月電影類娛樂稅營業總額達56億元，課徵娛樂稅4,099萬元，皆已超過去年全年，財政部認為，今年全年電影營業總額可望出現疫後高點。

財政部表示，電影為國人常見消費娛樂，也形塑相關產業鏈，根據文化創意產業發展年報統計，2017年至2019年電影產業總銷售額約300億元水準，其中電影院貢獻近四成，其餘為電影製作、發行等相關產業。

財政部指出，2020年起因疫情衝擊民眾觀影意願及後續管制措施，電影院銷售額逐步下滑，2021年則因《當男人戀愛時》、《角頭－浪流連》、《月老》等國片熱賣，挹注製作發行公司銷售額，排擠電影院占比，降至二成五。

從娛樂稅觀察，電影類娛樂稅同步受疫情干擾，稅收規模由原本億元出頭驟降至5,000萬元以下。

累計今年1至10月電影類娛樂稅營業總額56億元，已超過去年全年水準，隨年底數部商業大片上映，今年電影營業總額有望出現疫情後高點。

財政部表示，電影票房來源以美國居大宗，長期占逾五成，國片占比多在一成，2020、2021年因接連數部破億票房國片挹注，占比提高達二成。

日本則分別在2020年因《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》、《數碼寶貝 Last Evolution 絆》、2022年因《航海王劇場版：紅髮歌姬》等人氣動畫電影上映，占比逾一成五。

另觀察票價走勢，由於IMAX高畫質或3D等觀影設備升級，票價亦隨之提高。從 2018年231元增加至2022年253元，增幅約一成，其中以強調聲光效果的美國好萊塢電影票價最高，平均258元，日、韓居次，國片票價與增幅相對較低。

從電影級別觀察，為廣納各年齡層觀眾，保護級影片（未滿6歲不得觀賞）為大宗，占比在三至四成間，輔導15歲級與限制級占比合計多低於一成五。

電影 財政部 票價

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