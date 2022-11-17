快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

營造工程指數連五月未創高 造價上漲恐難再推升房價

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

根據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工程總指數為131.08，較上月微減0.33個百分點，過去一段時間不斷上揚的工程造價，已連續5個月未再創新高，「持續上揚的造價成本」恐難再成為推升房價的理由，不過工資類還是維持高檔，但整體工料齊漲狀況已經改善。

信義房屋專案經理曾敬德表示，部份原物料價格開始回檔，持續上漲的造價也獲得喘息，而過去一段時間通膨預期與造價上揚，都成為推升房價的動能，一旦通膨降溫與造價回檔，也會降低民眾對於房價上漲的預期心理，若加上目前預售案銷售放緩，造價回檔可能使部分建商增加讓利意願。

曾敬德指出，現在開發商已經感受到鋼筋等原物料價格出現比較明顯下滑，但工資還是維持高檔，現在壓力比較大的，還是北市小面積開發案，一來因工程發包難度較高，二來小基地的造價還是居高不下。

房價 通膨 原物料

延伸閱讀

營造成本連5月止漲下修 建商將有讓利意願？

台灣每戶財富高於美國遭砲轟 主計總處：無關選舉

北市康華飯店將危老改建

老飯店消失中…康華飯店10月核准危老、北市第15家

相關新聞

白話財經EP85｜美國通膨看似緩解 但升息恐怕還沒到盡頭？

美國公布10月消費者物價指數，結果低於外界預期，通膨狀況看似緩解激勵全球股市，但聯準會的升息步調恐怕還沒到盡頭，比起美國經濟，台灣等貿易夥伴恐怕會受更大衝擊？

艾司摩爾選擇在台擴大投資 經長點出最大主因

荷商艾司摩爾（ASML）即將來台擴大投資，對此，經濟部長王美花表示，艾司摩爾跟台灣半導體供應鏈長期合作，認為與台灣的合作...

為綠能投資計畫募資 台電12月擬發行138億元公司債

為籌措綠能推動及電力開發所需資金，台電預定在12月中旬發行111年度第7期無擔保普通公司債新台幣138億元，其中3年期公...

產創條例修法抵稅「不限半導體」可能適用產業還有這些

行政院會今天通過「台版晶片法」草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應...

營造工程指數連五月未創高 造價上漲恐難再推升房價

根據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工程總指數為131.08，較上月微減0.33個百分點，過去一段時間...

新AirPods剛上市就傳被砍單 代工廠歌爾為何惹惱蘋果？

蘋果AirPods 2今年9月23日才剛在國外上市，就連台灣也是11月7日才剛剛開賣，卻沒想到，AirPods Pro 2正熱賣的此刻，中國大陸代工大廠歌爾聲學卻突然暫停生產，8000名臨時工甚至因此失業。究竟，歌爾觸犯了蘋果什麼逆麟？為什麼蘋果毫不客氣、痛下重手砍單？歌爾未來還有沒有機會拿到蘋果新單？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。