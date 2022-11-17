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營造工程指數連五月未創高 造價上漲恐難再推升房價
根據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工程總指數為131.08，較上月微減0.33個百分點，過去一段時間不斷上揚的工程造價，已連續5個月未再創新高，「持續上揚的造價成本」恐難再成為推升房價的理由，不過工資類還是維持高檔，但整體工料齊漲狀況已經改善。
信義房屋專案經理曾敬德表示，部份原物料價格開始回檔，持續上漲的造價也獲得喘息，而過去一段時間通膨預期與造價上揚，都成為推升房價的動能，一旦通膨降溫與造價回檔，也會降低民眾對於房價上漲的預期心理，若加上目前預售案銷售放緩，造價回檔可能使部分建商增加讓利意願。
曾敬德指出，現在開發商已經感受到鋼筋等原物料價格出現比較明顯下滑，但工資還是維持高檔，現在壓力比較大的，還是北市小面積開發案，一來因工程發包難度較高，二來小基地的造價還是居高不下。
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