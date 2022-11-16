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台泥再攻進電動飛機市場 能元科技超級電池搶下美商訂單

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北即時報導
全球排名第二的電動垂直起降飛行器公司美國Archer Aviation，宣布將使用能元科技高雄廠的高階電池。圖／能元科技提供
全球排名第二的電動垂直起降飛行器公司美國Archer Aviation，宣布將使用能元科技高雄廠的高階電池。圖／能元科技提供

台泥投入新能源事業又有重大斬獲，台泥所屬的能元科技(Molicel)剛才與美國航空公司Archer Aviation共同宣布，Archer旗下最新款電動垂直起降飛行器eVTOL─Midnight，將使用能元科技高雄新廠生產的21700鋰三元高鎳電池。這是繼英國Vertical Aerospace的合作之後，能元科技第二家合作的電動飛機（eVTOL）廠商，展現能元科技高階電池的實力，並受歐、美國際客戶青睞。

電動垂直起降飛機(eVTOL)是歐美城市旅行飛行器的新歡，它採電力驅動，比傳統燃油更安全、噪音更低、可靠性更高、成本更低且節能環保，且可大幅節省時間成本；它在空中運行的碳排量趨近於零，符合台泥發展低碳產業、綠色能源及致力追求碳中和的永續目標，先進國家因此都將eVTOL視為未來國家發展的重要產業。

美國航空公司Archer Aviation專注打造適合城市旅行需求的電動垂直起降飛行器，旗下最新款eVTOL Midnight，使用高功率、低阻抗和擁有快速充放電能力的能元科技Molicel電池，只要充電10分鐘，即可飛行32公里。台泥表示，Molicel電池已經過千餘小時Archer飛行任務模型測試，壽命表現平均可達1萬旅次。

根據摩根士丹利的研究數據，城市空中交通(UAM)市場預計到2050年價值將達到9兆美元，屆時可望成為下一個兵家必爭之地。Archer目前是全球資本額排名第二的eVTOL公司，今年獲美國聯合航空10 億美元的採購訂單及1000 萬美元的預付款，Archer預計2024年取得美國聯邦航空總署（FAA）的飛安與技術查核認證，2025年生產約250輛電動飛機，並逐步擴大至每年生產約2000架電動飛機。

能元科技在高雄小港打造全台首座超級電池工廠，年產能1.8GW，預定明年上半年完工試車投產，正式投產後電池產能大幅提升，這也是Archer決定與能元科技Molicel合作的關鍵因素。

Archer執行長Adam Goldstein表示，很自豪能攜手能元科技，實現航空業電動化的承諾，也讓每個人都能重新想像未來的移動方式。

能元科技總經理薛人禎指出，能元科技已成為eVTOL應用領域領先企業的電池核心合作夥伴，由於擁有高性能動力電池技術、最先進的商業生產力和擴展計畫，可強化合作夥伴的關鍵價值，希望看到eVTOL Midnight對市場產生巨大影響，證明一種新技術可為世界提供更有利可圖的商業模式，同時也對環境永續負責。

美國

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