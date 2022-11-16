賴清德：在台灣參與新創 已符合天時、地利、人和

副總統賴清德今天下午出席「2022 Meet Taipei創新創業嘉年華」開幕式，他表示，台灣的新創產業俱天時、地利、人和的條件，這幾年在相關單位的努力下，讓有志於創新創業的年輕人或不同年紀的夥伴都可以在台灣找到很好的發展空間，希望大家持續努力，相信未來定有更好的成績。

賴清德說，在台灣參與創新創業事業，已符合天時、地利、人和的條件。就天時而言，隨著工業4.0、人工智慧、物聯網等新興科技陸續不斷出現且充分應用，全球已進入全智慧化時代，包括智慧家庭、智慧製造、智慧醫療、智慧交通、智慧生活等，讓有志於創新創業者可以好好表現。

賴清德指出，聯合國氣候變化綱要公約第27屆締約方會議（COP27）剛結束，再次強化全世界140多個國家或地區，在2050年達到淨零轉型的目標。換言之，除了科技工業4.0革命，因應氣候危機的綠色工業革命也已經開始。蔡總統在去年4月22日世界地球日宣布，2050淨零轉型是台灣的使命，行政院也在今年3月公布台灣2050淨零轉型路徑圖，透過建立氣候法制跟科技研發兩大基礎，推動綠色工業時代，這也讓有志於創新創業的夥伴們有更好的發展空間與平台。

賴清德說，這幾年來，經過大家的努力，台灣這塊土地的確非常適合投入創新創業，國際性評比的機構也都將台灣、美國、德國、瑞士、以色列等，列入同一等級創新創業的環境或國家，因此，他要再次為所有創新創業的夥伴們加油打氣。