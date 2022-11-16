環球晶榮獲國家企業環保獎、台灣企業永續獎

環球晶（6488）綠色製造耕耘有成，永續經營理念及作為深獲肯定，榮獲行政院頒發國家企業環保獎銅級獎及台灣企業永續學院舉辦的台灣企業永續獎，表彰其對於ESG的不懈努力。

國家企業環保獎為行政院環保署主辦，藉由嚴謹審核企業在環境永續、社會責任及公司治理的執行成效，以表揚具有環境保護優良績效之企業，是國內企業推動環境保護最高榮譽。環球晶新竹廠連續兩年獲獎，顯示其環境政策與管理、能資源節用、污染防治減量成效、環境參與等方面的投入深獲肯定。

此外，台灣企業永續學院每年參考台灣各家企業的永續願景與策略、公司治理及財務經營績效、氣候治理及能源管理績效、環境永續績效、社會共融績效等構面，綜合評估後選拔出優良楷模。環球晶不僅在環境績效方面表現優異，其永續報告書的資訊揭露也相當完整透明，同時獲頒「台灣100大永續典範獎」及「永續報告 - 銀級獎」。

環球晶表示，將持續以「負責任的成長」為企業營運方針，成為形塑永續環境的美好力量。