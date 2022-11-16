快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

環球晶榮獲國家企業環保獎、台灣企業永續獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片
環球晶董事長徐秀蘭。圖/聯合報系資料照片

環球晶（6488）綠色製造耕耘有成，永續經營理念及作為深獲肯定，榮獲行政院頒發國家企業環保獎銅級獎及台灣企業永續學院舉辦的台灣企業永續獎，表彰其對於ESG的不懈努力。

國家企業環保獎為行政院環保署主辦，藉由嚴謹審核企業在環境永續、社會責任及公司治理的執行成效，以表揚具有環境保護優良績效之企業，是國內企業推動環境保護最高榮譽。環球晶新竹廠連續兩年獲獎，顯示其環境政策與管理、能資源節用、污染防治減量成效、環境參與等方面的投入深獲肯定。

此外，台灣企業永續學院每年參考台灣各家企業的永續願景與策略、公司治理及財務經營績效、氣候治理及能源管理績效、環境永續績效、社會共融績效等構面，綜合評估後選拔出優良楷模。環球晶不僅在環境績效方面表現優異，其永續報告書的資訊揭露也相當完整透明，同時獲頒「台灣100大永續典範獎」及「永續報告 - 銀級獎」。

環球晶表示，將持續以「負責任的成長」為企業營運方針，成為形塑永續環境的美好力量。

環球晶 環保

延伸閱讀

一銀深耕ESG 開花結果

遠東SOGO獲國家企業環保獎

期貨商論壇／環球晶期 可留意

全民權證／環球晶 兩檔火熱

相關新聞

白話財經EP85｜美國通膨看似緩解 但升息恐怕還沒到盡頭？

美國公布10月消費者物價指數，結果低於外界預期，通膨狀況看似緩解激勵全球股市，但聯準會的升息步調恐怕還沒到盡頭，比起美國經濟，台灣等貿易夥伴恐怕會受更大衝擊？

艾司摩爾選擇在台擴大投資 經長點出最大主因

荷商艾司摩爾（ASML）即將來台擴大投資，對此，經濟部長王美花表示，艾司摩爾跟台灣半導體供應鏈長期合作，認為與台灣的合作...

為綠能投資計畫募資 台電12月擬發行138億元公司債

為籌措綠能推動及電力開發所需資金，台電預定在12月中旬發行111年度第7期無擔保普通公司債新台幣138億元，其中3年期公...

產創條例修法抵稅「不限半導體」可能適用產業還有這些

行政院會今天通過「台版晶片法」草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應...

營造工程指數連五月未創高 造價上漲恐難再推升房價

根據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工程總指數為131.08，較上月微減0.33個百分點，過去一段時間...

新AirPods剛上市就傳被砍單 代工廠歌爾為何惹惱蘋果？

蘋果AirPods 2今年9月23日才剛在國外上市，就連台灣也是11月7日才剛剛開賣，卻沒想到，AirPods Pro 2正熱賣的此刻，中國大陸代工大廠歌爾聲學卻突然暫停生產，8000名臨時工甚至因此失業。究竟，歌爾觸犯了蘋果什麼逆麟？為什麼蘋果毫不客氣、痛下重手砍單？歌爾未來還有沒有機會拿到蘋果新單？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。