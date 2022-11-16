元太科技連續6年獲頒TCSA台灣企業永續獎肯定

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今 （16） 日 宣布， 連續6年榮獲TCSA台灣企業永續獎肯定，以卓越永續行動績效表現，獲頒「台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告－電子資訊製造業-第1類白金級」、以及「永續單項績效獎之創新成長領袖獎」等3大獎項。

「TCSA台灣企業永續獎」由台灣企業永續學院主辦，透過全面性且國際性的規範及評比準則，評選企業的ESG永續績效表現，2022年共有424家企業參與，元太科技以持續落實ESG永續行動的卓越表現，榮獲 TCSA台灣企業永續獎肯定。

E Ink元太科技董事長李政昊表示：「我們很榮幸獲得TCSA台灣企業永續獎頒發的三項殊榮。身為永續企業公民，我們深信在永續發展與企業穩健成長具有密不可分的關連性，進而訂定E Ink在推動永續與穩健獲利必須齊步並進的目標，運用低碳與視覺友善的核心產品（Product）電子紙，結合ESG三大面向，建構出元太科技專屬的永續架構『P、E、S、G』。隨著公司持續穩健成長，我們不僅將繼續致力於PESG永續工作的推展，也將持續攜手生態圈夥伴擴大推廣，以低碳與節能的電子紙共同投入ESG永續行動，朝向永續企業公民典範邁進。」

元太科技依循獨有的「P、E、S、G」永續架構落實永續工作，首次獲頒「台灣百大永續典範企業獎」與「永續報告書－電子資訊製造業-第1類白金級」等兩大獎項。在公司治理方面，元太科技秉持誠信經營、盡責公開的使命，其中為促進實踐公司永續發展制定「永續暨企業社會責任守則」強化PESG永續工作的落實。

在環境永續方面，元太科技長期積極投入環境永續工作，並在2021年承諾2040淨零碳排的目標願景。透過逐年提升再生能源使用比例，預計於2022年底達到使用10%再生能源（RE10）目標，公司亦積極參與RE 100、TCFD氣候相關財務揭露架構、氣候宣言（The Climate Pledge）與SBTi科學基礎減量目標等國際性倡議。同時，針對公司核心產品電子紙模組進行碳足跡盤查，從公司營運乃至產品研發與製造，全面性的降低溫室氣體排放，推動減碳的永續工作。

在社會共融方面，隨著公司的營運持續成長，員工的薪酬福利亦逐年提升，元太科技連續8年員工調薪，提供更有競爭力的薪資結構以吸引與留任專業人才，培育電子紙產業人才智庫。持續進行6年的「e啟讀出未來- 電子書閱讀器行動圖書館專案」，影響力已遍及南投縣、彰化縣、嘉義縣、新北市、桃園市、以及澎湖縣，累積捐贈2,986台閱讀器、26萬冊電子書，嘉惠135國中小學校，近4萬名學生，總捐贈價值達1億9704萬元。

此外，元太科技連續第4年榮獲「創新成長領袖獎」，肯定公司於電子紙顯示技術與應用的研發成果。2021年元太科技投入約新台幣26.5億元研發經費，佔營業額比例達14%，累積全球專利已達6,255項，透過持續投入研發能量，掌握關鍵電子紙技術優勢。

元太科技攜手生態圈夥伴，運用低碳與節能的電子紙打造具備智慧顯示與環境友善的電子紙產品，如電子書閱讀器與筆記本、電子貨架標籤、電子廣告看板、電子紙智慧公車站牌等，協助各式智慧場域導入超低耗電的智慧裝置，促進企業及機構達到淨零碳排(Net Zero Carbon Emission)目標。

以最普遍使用的3吋左右電子紙標籤計算，在過去7年間，全球已安裝約6億個，若每天更換4次價格資訊，相較於一次性使用的紙質價格標籤，使用紙質標籤所產生的二氧化碳排放量是電子紙標籤的3.2萬倍。若以全球3,000萬個10吋電子廣告牌計算，持續使用5年時間，LCD廣告牌與電子紙廣告牌所使用的電力消耗相比，LCD廣告牌二氧化碳排放量是電子紙的1萬2千倍的。具低碳、動態顯示、類紙質感的電子紙廣告牌和一次性使用的印刷紙張相比，紙張的二氧化碳排放量則是電子紙的6萬倍。