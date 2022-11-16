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南亞科總經理李培瑛榮獲GCSA「傑出人物獎」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛榮獲第五屆GCSA傑出人物獎。圖／南亞科提供
南亞科總經理李培瑛榮獲第五屆GCSA傑出人物獎。圖／南亞科提供

2022年11月16日－南亞科（2408）總經理李培瑛今(16)日榮獲「GCSA全球企業永續傑出人物獎」(Global Corporate Sustainability Award, Outstanding Professional)。

李培瑛投身半導體 IC 科技產業30餘年，是半導體重大發明「鎢及氮化鈦等難熔金屬導線技術」(W/TiN，美國專利US5,760,475) 及「多層導線一體成型鑲嵌技術」(Multiple level interconnect, Dual Damascene，美國專利US4,962,058)等創新專利的主要發明人，此技術成為CMOS元件微縮限制的重大突破之一，成為全球半導體生產製造廠的必要製程，對半導體發展貢獻卓著。

李培瑛也於2002年主導南亞科技與德國記憶體大廠英飛淩「共同研發」(Joint Development) 及「合作投資製造公司」(Joint Venture) 相輔相成的整體合作模式，創立華亞科技，將全球記憶體關鍵元件的製造技術引進台灣。

李培瑛帶領南亞科進行策略轉型，追求創新研發及技術自主，開發40多個DRAM產品，同時擴大客戶群，發展消費性、手機、伺服器、資料中心等市場應用，創造連續九年獲利的佳績。李培瑛強化創新專業經營團隊及培育研發人才，已經開發出10奈米級製程及產品技術，並籌建新廠與先進研發中心，將半導體技術根留台灣。

南亞科以「創新」、「人才」、「綠色產品及綠色製造」作為推動ESG的核心關鍵，並在永續發展上獲得國內外獎項的肯定，包括入選DJSI最高等級「世界指數」成分股及「新興市場指數」成分股(全球記憶體業排名第一)、兩度榮獲CDP氣候變遷評比最高榮譽「A List 領導等級」、連續四年入選MSCI/FTSE4Good新興市場指數成分股、榮獲行政院「國家永續發展獎」、經濟部「國家產業創新獎」和「綠色工廠」標章、連續兩年榮獲環保署「國家企業環保獎」、勞動部「國家人才發展獎」、五度於公司治理評鑑中獲得排名前5%、連續兩年榮獲TCSA「台灣十大永續典範企業獎」等殊榮。

李培瑛榮獲第五屆「全球企業永續傑出人物獎」，在產業永續發展的貢獻與影響力上獲得國際評審的一致肯定。未來，李培瑛博士將持續帶領全體員工，攜手全球夥伴，朝永續發展目標邁進。

南亞科 李培瑛 4G

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