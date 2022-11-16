美股價值股見復甦 這些股一個月漲一成

10月以來美股反彈三大指數強弱分歧，但從所得與支出成長率觀察，美國內需仍持續支撐經濟成長，價值類股已漸見復甦，股價表現相對大盤抗跌，在「豐存股-美股」平台標的中，十大價值型個股過去一個月連袂上漲，價值型ETF更創下一成的漲幅，是長期存股族可以關注的重點。

永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，相較於成長股，價值股多半擁有本益比低、現金殖利率較高等特質，且大多是獲利穩定、大型且股價波動較小的公司。價值型公司具競爭對手難以模仿或超越的優勢，擁有穩固市場地位，例如大家熟知的可口可樂，具有品牌力及銷售通路等優勢，使得它擁有長期對抗同業競爭的能力，是價值股的代表，「豐存股-美股」平台中，大型穩健的存股標的多半符合這些特質。

第3季財報陸續公布，各家憂喜不同調。陳泓睿指出，目前通膨仍居高位，具成本轉嫁優勢的核心消費類股仍能維持堅挺獲利表現，成為資金主要避風港，指標性企業可口可樂調升全年財測，營收將成長10%，獲利成長7%。

根據彭博預估，核心消費產業明年第1季與第2季淨利年成長分別為0.8%與5.5%。尤其年末消費旺季將至，當前美國穩健的就業市場下，行業領先地位的食品飲料、品牌零售商仍值得投資人關注。

價值型股的表現開始顯現在股價上，美股道瓊工業指數上演「光輝的十月」，單月大漲14%，創下1976年以來最佳月度表現，標普500當月上漲8%，那斯達克指數漲3.9%，表現相對略為遜色，從道瓊指數的表現可以看見美股價值類股漸復甦。

根據永豐金證券「豐存股-美股」的統計，截至今年11月15日，過去一個月以來平台價值股存股標的表現幾乎全數上漲，價值型ETF漲幅達11.9%，個股以威士卡表現最強勁，達13.2%、其次為寶僑漲幅達12.7%、美國運通漲12.6%、萬豪國際集團漲11.1%，「豐存股」平台標的是經過嚴格篩選上架，投資人可善用掌握投資機會。

陳泓睿指出，標普500企業的盈餘持續成長但較為緩慢，並未出現全面崩潰狀況。股神巴菲特認為當行情走空時，只有體質強健穩定獲利的公司，能平安挺過股災並持續為股東創造獲利，所以當好公司遇到逆風，就是最棒的投資機會，反而是長期布局的好買點。預估美股仍處於震盪測底階段，建議靠攏具備抗景氣循環、通膨轉嫁且有政策扶持的價值型類股，以防禦市場波動。