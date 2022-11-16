國境解封RIMOWA大賣！高林小金雞美之心獲利增10倍

高林（2906）第3季季報繳出亮眼成績，單季稅後純益5042.4萬元，年增52.8%，每股純益0.24元，創近年來單季新高紀錄。高林表示，第3季因轉投資的杏昌（1788）、和代理RIMOWA、DELVAUX等精品的美之心國際業績表現亮眼，因此獲利創下近年新高，且第4季是百貨周年慶旺季，有助本季業績更上層樓，看好全年營運表現。

高林今（16）日股價表現亮眼，在追價買盤的推升下，盤中一度攻抵漲停價位，終場股價收在18.35元，上漲1.60元，漲幅9.55%。高林日前公布財報，第3季營收21.86億元，年增2.03%，單季稅後純益5042.4萬元，年增52.8%，累計前三季營收69.68億元，年增16.66%，稅後純益1.15億元，每股稅後純益0.55元，已超越去年全年表現。

高林表示，受惠國境解封，行李箱需求大增，RIMOWA今年業績持續成長，目前周年慶已有多款夯品賣到缺貨，包括紅色、黃色、橘色等特殊色款十分受歡迎，即便不斷補貨，仍一到貨就搶購一空。其他精品方面DELVAUX、BALLY今年以來業績也成長，顯示國內高端消費實力仍強，先前受到國外供應鏈缺貨影響，否則業績會更亮眼，整體而言，美之心國際今年前三季貢獻獲利達2200萬元，是高林接手以來，表現最好的一年。另外，杏昌前三季獲利貢獻亦達4200萬元，再加上還有股利貢獻，堪稱高林的金雞母。

高林旗下的美之心國際代理RIMOWA、DELVAUX、BALLY及BALMAIN等精品，國內百貨專櫃目前達16間，其中，BALMAIN在今年已結束台北新光三越A9的租約，年底前將在Bellavita設櫃，屆時美之心的專櫃數將來到17間。高林是在2019年取得美之心67.71%的股權，當時美之心呈現虧損，直到去年才跨越損益兩平點，出現200多萬盈餘，今年更放大貢獻，前三季獲利有10倍以上的大躍進。高林表示，主要是近年來的設櫃逐漸達到規模效益，帶動美之心獲利倍增。

高林日前並公告執行長李界羲接任總經理一職，李界羲是高林董事長李忠良的長子，今年1月，李忠良將美之心董座一職交棒給兒子，李界羲交出亮眼的成績單，獲得肯定，11月再接任高林總經理大位。李界羲是美國南加州大學資訊工程博士畢業，進入集團後從董事長特助做起，69年次的他今年僅42歲，為高林這家老企業注入年輕的新活力，可望帶領組織走向年輕化。