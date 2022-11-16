台電奪「企業永續奧斯卡」3大獎 5度蟬聯永續報告白金獎

「2022台灣企業永續獎」今(16)日頒獎，共有424家企業參與角逐，台電今年第五度蟬聯台灣企業永續報告白金獎，同時也獲得台灣百大永續典範企業獎、創新成長領袖獎等3大獎殊榮。

2022台灣企業永續獎頒獎典禮今於台北圓山飯店舉行，台電由副總經理徐造華自立法院院長游錫堃手中接獲大獎肯定。獎項分為永續報告、永續綜合績效與單項績效等3大類不同獎項，台電此次也在3大類別皆上榜奪獎。

台電表示，肩負「永續電力提供者、智慧電網領航者、智能生活服務者、友善環境行動者、企業社會責任實踐者」責任，2021年永續報告書以此五大角色完整說明永續發展策略與短中長期目標，榮獲能源產業永續報告獎最高白金獎肯定，與長榮、友達光電、中華電信等企業同享白金榮耀。同時，台電也透過環境永續、社會共融及公司治理等綜合績效表現獲評審青睞，拿下台灣百大永續典範企業獎。

台電指出，台電致力落實能源轉型及永續發展，積極發展再生能源與儲能系統，如離岸風電二期工程11月開工，完工後每年可供應10億度綠電，另持續推動火力電廠機組更新，今年更結合新能源推動燃氣機組混氫、燃煤機組混氨等試驗計畫，逐步從低碳走向零碳，努力兼顧穩定供電與環境永續。

台電今年除勇奪企業永續報告白金獎、百大永續典範企業獎外，更以「電力交易平台」拿下創新成長領袖獎，與台積電、鴻海等企業同享榮耀。台電說明，因應穩定用電需求與再生能源發展，台電參考歐美國家電力市場打造電力交易平台，2021年11月啟用，廣招民間「電力神隊友」，結合競價模式提供輔助服務，共同協助全國電力系統穩定，成為可隨時調度的虛擬電廠。

台電也說明，電力交易平台上路甫滿一年，預計至今年底將有超過40家業者加入市場，參與量可達30萬瓩，未來「電力共享經濟」商機上看百億規模。