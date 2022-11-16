南亞科技再度榮獲TCSA台灣十大永續典範企業獎

記憶體大廠南亞科（2408）今（16）日榮獲由台灣企業永續學院主辦的《2022台灣企業永續獎，TCSA》暨《2022全球企業永續獎，GCSA》多項大獎，不僅首度獲得「透明誠信領袖獎」及「創意溝通領袖獎」，總經理李培瑛更榮獲GCSA「傑出人物獎」（Outstanding Professional）。

南亞科表示，今年公司再度榮獲「台灣十大永續典範企業獎」及「企業永續報告白金獎」，在永續單項績效方面，蟬聯「創新成長領袖獎」、「水資源管理領袖獎」、「循環經濟領袖獎」及「資訊安全領袖獎」，並首度獲得「透明誠信領袖獎」及「創意溝通領袖獎」，同時，總經理李培瑛榮獲GCSA「傑出人物獎」。

李培瑛表示，南亞科技自2017年起參與台灣企業永續獎評選，已連續6年獲獎，很榮幸今年能夠持續入選十大永續典範企業。

南亞科指出，公司將與全球供應商及客戶合作，並藉由ESG核心關鍵，包括創新，人才，綠色產品及綠色製造等，來達成智慧世代最佳記憶體夥伴的願景。

南亞科強調，公司長期投入技術自主，加速跨世代先進產品開發、鼓勵創新及發展智慧財產權，2022累計專利數逾5,900件，近五年提升近2倍，另外，在人才培育與發展上，三度獲得勞動部頒發「人才發展品質管理系統」（Talent Quality-management System, TTQS）金牌認證，顯現公司積極扎根記憶體人才培育，與12所學校推廣產學及實習計畫，成立半導體人才培育學院和記憶體碩士學程。

整體來看，南亞科技落實綠色生產及再生能源使用，2021年節能產品佔營收的87%，協助客戶節省逾7.1億度電力；2022年更與明志科技大學工業設計系合作，將廠內廢水電解回收成金屬銅，再結合學生創意，設計成環境永續的禮品，實踐循環經濟也推廣年輕世代的環保意識。

在永續供應鏈方面，公司除建立完善風險評估、稽核及輔導架構，同時積極與供應商交流，評估及思考未來在環境面及社會面共好之合作方案。