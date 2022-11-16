行政院明審台版晶片法 後年起有效稅率拉高至15%

行政院會明（17）日將通過台版晶片法「產業創新條例」第10之2條草案，被外界稱為「護國神山條款」。據悉，在適用有效稅率方面，財政部與經濟部已有共識，2023年有效稅率需在12％以上，2024年跟進國際共識拉高至15％，若OECD國家施行最低稅負15％上路有變數，條文也有保留一年彈性，也就是繼續維持12%，延至2025年才拉高至15％，但這部分須報行政院核定。

根據「產業創新條例」第10條之2草案，針對「於中華民國境內進行技術創新，且居國際供應鏈關鍵地位之公司」，符合一定條件者，給予25％前瞻研發支出抵減及5％先進設備抵減；2項抵減各自上限為不得超過當年度營所稅30％，兩項合計則為不超過50％。

財經官員指出，申請公司須符合各項條件，其中在有效稅率方面，財政部與經濟部已有共識，將規範有效稅率至少12％為基礎，後續在2024年跟進OECD國家施行最低稅負15％，屆時若歐洲國家實施時間有變，保留政院核可延後一年的彈性空間，換言之，最晚2025年有效稅率就會是15%。

至於稅損方面，官員指出，同一課稅年度內的研發費用與研發費用占營收比率（研發密度）達一定規模，設備投資也須達一定門檻，這部分將於子法訂定。

不過，原訂研發費用預估達到100億元，但行政院有意調降至50億元，但考量到適用對象及稅基間的平衡，相關細節仍待經濟部與財政部協調，會以子法定之。官員說，整體稅損要等研發費用的門檻明確後才會公布。