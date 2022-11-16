快訊

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

力挺護國群山 行政院明審議台版晶片法案

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導

經濟部今（16）日表示，經過與國發會、財政部的密切協商後，所擬具的產創條例，明(17)日將提送行政院會審議。其中，因應OECD最低稅負制的調整，改為彈性作法，最快自2024年起實施。

經濟部官員指出，院版協調後，考量到國際經濟與戰爭情勢，歐洲國家OECD最低稅負制目前看來幾乎延到2024年以後才實施，因此台灣也不必搶先調整。

官員說明，有兩個彈性作法，施行後將規範有效稅率至少12％為基礎，預計2024年隨同OECD國家施行最低稅負15％；但若到時候歐洲國家實施時間有變，保留政院核可延後一年的彈性。

補助方面大致與部版相同，經濟部官員表示，世界各國都在補助半導體產業，台灣也要提出作法，但由於台灣已經是領先者地位，經濟部認為，更應該鼓勵先進研發，持續在先進製程尋求突破，「把雞養大」。

而美國晶片法案，則是匡列390億美元補助建廠或半導體設備，每案最高30億美元半導體業者建廠及設備投資抵減率25%。

日本半導體復興計劃，是匡列6,000億日圓補助半導體業者建廠與設備費用50%補貼。

韓國K半導體戰略為發展半導體、電動車電池及疫苗；大企業最高享40%的研發投抵及10%的設備投抵。

台灣則推出，前瞻研發投抵，可以抵營所稅25％；先進製程設備投抵，當年度設備支出底營所稅5%且「購置設備金額無上限」。適用對象條件為，居國際供應鏈關鍵地位，研發費用達一定規模、研發密度達一定規模、有效稅率達一定比率。相關細節待經濟、財政兩部持續協調，另以子法訂定。

整體施行期間為2023年1月1日至2029年12月31日。

半導體 經濟部

延伸閱讀

美主導的Chip 4聯盟 要求台灣經濟切腹自殺？

美中半導體衝突加劇 台企業留意經營風險控管

民眾黨立委捐人頭助理？轉戰時力前成員：柯文哲不會貪汙

比拚／Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2和聯發科天璣9200兩大晶片誰最強？

相關新聞

白話財經EP85｜美國通膨看似緩解 但升息恐怕還沒到盡頭？

美國公布10月消費者物價指數，結果低於外界預期，通膨狀況看似緩解激勵全球股市，但聯準會的升息步調恐怕還沒到盡頭，比起美國經濟，台灣等貿易夥伴恐怕會受更大衝擊？

艾司摩爾選擇在台擴大投資 經長點出最大主因

荷商艾司摩爾（ASML）即將來台擴大投資，對此，經濟部長王美花表示，艾司摩爾跟台灣半導體供應鏈長期合作，認為與台灣的合作...

為綠能投資計畫募資 台電12月擬發行138億元公司債

為籌措綠能推動及電力開發所需資金，台電預定在12月中旬發行111年度第7期無擔保普通公司債新台幣138億元，其中3年期公...

產創條例修法抵稅「不限半導體」可能適用產業還有這些

行政院會今天通過「台版晶片法」草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應...

營造工程指數連五月未創高 造價上漲恐難再推升房價

根據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工程總指數為131.08，較上月微減0.33個百分點，過去一段時間...

新AirPods剛上市就傳被砍單 代工廠歌爾為何惹惱蘋果？

蘋果AirPods 2今年9月23日才剛在國外上市，就連台灣也是11月7日才剛剛開賣，卻沒想到，AirPods Pro 2正熱賣的此刻，中國大陸代工大廠歌爾聲學卻突然暫停生產，8000名臨時工甚至因此失業。究竟，歌爾觸犯了蘋果什麼逆麟？為什麼蘋果毫不客氣、痛下重手砍單？歌爾未來還有沒有機會拿到蘋果新單？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。