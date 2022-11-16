快訊

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

報復性出國、世足賽浪潮來襲！掌握全球龍頭品牌讓好公司幫忙打工

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

美國10月消費者物價指數（CPI）年增率滑落至7.7%，低於市場預期的8%，正面的物價數據有望促使美國聯準會放緩升息步伐。法人分析，儘管目前景氣與企業獲利持續下修，但通膨的超預期回落可能讓評價面先開始修復，此波熊市反彈有望延續至明年首季。

此外，美國期中選舉隨時間推移不確定性逐漸消弭，近期投票結果顯示，美國總統拜登所屬的民主黨順利保住參議院，但眾議院投票結果尚未公布。不過歷史統計顯示，在期中選舉後美股後市可期。根據Bloomberg資料，近10年來共歷經五次美國期中選舉，以標普500指數為例，在選舉過後的一個月、三個月、六個月、一年時間裡，其平均報酬率分別為2.4%、5.3%、11.8%、19.5%，也暗示著選舉期間震盪行情多半維持不久，反倒是逢低布局的好機會，且持有時間越長，投資表現越好。

11月全球目光聚焦卡達世界盃足球賽，根據國際足球總會預估，本屆賽事的全球觀眾人數將達50億人，有機會創新高，預計周邊商品的產值更高達3000億美元，為全球經濟增添新動能，加上近期旅遊熱潮持續延燒，根據經濟學人智庫（EIU）近日發布的2023年全球旅遊業展望報告，預估明年全球國際旅客數量將年成長三成，維持強勁復甦勢頭。旅遊平台與休閒娛樂公司在近期發布的第3季財報中也指出，即便住宿費用上漲，旅客人數仍居高不下。線上旅遊公司Booking Holdings今年第3季營收達60.5億美元，不僅優於市場預期，且較去年同期成長29%，也看好這波旅遊熱潮可望延續到明年初。

國泰全球品牌50 ETF （00916）基金經理人李翰林表示，疫情舒緩、各國邊境開放後，迎來報復性旅遊熱潮，消費回溫皆有利大品牌公司的表現，加上第4季為傳統消費旺季，百貨周年慶、電商購物節、聖誕年節等接連登場，且正逢世足賽舉辦期間，商機湧現，有利活絡經濟。

目前高通膨、低成長仍是現在全球經濟的常態，更適合布局全球市值型ETF，並鎖定投資在全世界大品牌的產業龍頭，聚焦科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業，可作為資產配置中的股票核心部位，讓好公司幫投資人打工，市井小民也能仿效投資機構決策，擁有一籃子績優藍籌股，面對多變的金融環境，也更能穩定心性的堅持長期投資。

美國聯準會

延伸閱讀

世足賽／塞內加爾壞消息 王牌馬內確定缺席小組賽首戰

世足賽／前鋒安昆庫受傷賽事報銷 法國傷病潮倒了5球星

世足賽／卡達世足形象爭議 比利時「紅魔鬼」贊助商好尷尬

世足賽／梅西最大武器亮相 將以金色戰靴征戰本屆賽會

相關新聞

白話財經EP85｜美國通膨看似緩解 但升息恐怕還沒到盡頭？

美國公布10月消費者物價指數，結果低於外界預期，通膨狀況看似緩解激勵全球股市，但聯準會的升息步調恐怕還沒到盡頭，比起美國經濟，台灣等貿易夥伴恐怕會受更大衝擊？

艾司摩爾選擇在台擴大投資 經長點出最大主因

荷商艾司摩爾（ASML）即將來台擴大投資，對此，經濟部長王美花表示，艾司摩爾跟台灣半導體供應鏈長期合作，認為與台灣的合作...

為綠能投資計畫募資 台電12月擬發行138億元公司債

為籌措綠能推動及電力開發所需資金，台電預定在12月中旬發行111年度第7期無擔保普通公司債新台幣138億元，其中3年期公...

產創條例修法抵稅「不限半導體」可能適用產業還有這些

行政院會今天通過「台版晶片法」草案，針對技術創新且居國際供應鏈關鍵地位的公司，提供前瞻創新研發支出的25%，抵減當年度應...

營造工程指數連五月未創高 造價上漲恐難再推升房價

根據主計總處的營造工程物價指數資料顯示，今年10月營造工程總指數為131.08，較上月微減0.33個百分點，過去一段時間...

新AirPods剛上市就傳被砍單 代工廠歌爾為何惹惱蘋果？

蘋果AirPods 2今年9月23日才剛在國外上市，就連台灣也是11月7日才剛剛開賣，卻沒想到，AirPods Pro 2正熱賣的此刻，中國大陸代工大廠歌爾聲學卻突然暫停生產，8000名臨時工甚至因此失業。究竟，歌爾觸犯了蘋果什麼逆麟？為什麼蘋果毫不客氣、痛下重手砍單？歌爾未來還有沒有機會拿到蘋果新單？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。