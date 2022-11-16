報復性出國、世足賽浪潮來襲！掌握全球龍頭品牌讓好公司幫忙打工

美國10月消費者物價指數（CPI）年增率滑落至7.7%，低於市場預期的8%，正面的物價數據有望促使美國聯準會放緩升息步伐。法人分析，儘管目前景氣與企業獲利持續下修，但通膨的超預期回落可能讓評價面先開始修復，此波熊市反彈有望延續至明年首季。

此外，美國期中選舉隨時間推移不確定性逐漸消弭，近期投票結果顯示，美國總統拜登所屬的民主黨順利保住參議院，但眾議院投票結果尚未公布。不過歷史統計顯示，在期中選舉後美股後市可期。根據Bloomberg資料，近10年來共歷經五次美國期中選舉，以標普500指數為例，在選舉過後的一個月、三個月、六個月、一年時間裡，其平均報酬率分別為2.4%、5.3%、11.8%、19.5%，也暗示著選舉期間震盪行情多半維持不久，反倒是逢低布局的好機會，且持有時間越長，投資表現越好。

11月全球目光聚焦卡達世界盃足球賽，根據國際足球總會預估，本屆賽事的全球觀眾人數將達50億人，有機會創新高，預計周邊商品的產值更高達3000億美元，為全球經濟增添新動能，加上近期旅遊熱潮持續延燒，根據經濟學人智庫（EIU）近日發布的2023年全球旅遊業展望報告，預估明年全球國際旅客數量將年成長三成，維持強勁復甦勢頭。旅遊平台與休閒娛樂公司在近期發布的第3季財報中也指出，即便住宿費用上漲，旅客人數仍居高不下。線上旅遊公司Booking Holdings今年第3季營收達60.5億美元，不僅優於市場預期，且較去年同期成長29%，也看好這波旅遊熱潮可望延續到明年初。

國泰全球品牌50 ETF （00916）基金經理人李翰林表示，疫情舒緩、各國邊境開放後，迎來報復性旅遊熱潮，消費回溫皆有利大品牌公司的表現，加上第4季為傳統消費旺季，百貨周年慶、電商購物節、聖誕年節等接連登場，且正逢世足賽舉辦期間，商機湧現，有利活絡經濟。

目前高通膨、低成長仍是現在全球經濟的常態，更適合布局全球市值型ETF，並鎖定投資在全世界大品牌的產業龍頭，聚焦科技龍頭、金融巨擘與精品消費產業，可作為資產配置中的股票核心部位，讓好公司幫投資人打工，市井小民也能仿效投資機構決策，擁有一籃子績優藍籌股，面對多變的金融環境，也更能穩定心性的堅持長期投資。