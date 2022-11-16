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租金指數又創新高 南部漲幅居冠

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

主計總處最新統計，今年10月份消費者物價房租類指數106.89，再創歷史新高，而全國房租指數年增率在今年下半年每月皆破2%。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，房價上漲加上今年央行已3次升息，增加購屋壓力，今年「以租代買」的情況增加，市場租屋需求大，且屋主因貸款利率調升增加持有成本，因此租金持續攀升。

近10年房租指數一路上揚，成長幅度不輸房價，今年不僅10月房租指數106.89創新高，從7月份開始房租指數年增率每月都在2%以上，10月份年增率2.02%，跟去年相比，今年年增率有擴大的趨勢。

分別觀察北、中、南、東四大區域10月房租指數年增率，以南部區域增幅2.4%居冠，北部區域年增1.95%居次，東部區域年增1.93%，中部區域年增1.89%，與去年同期相比，租金水平拉升更快速。

郎美囡表示，南部區域包含高雄市及台南市，近幾年科學園區帶動推案量及買氣進而推升房價，南二都屋齡新、價格高的大樓愈來愈多，也成為租屋市場的主力，拉高了租金水平；北部區域雖然租金水準高，但就業機會多，市場租賃需求高，在屋主貸款成本增加之際，租金難免增加，且北部區域涵蓋新竹縣市，是近幾年購屋成本拉高最快的地區，租金一同攀升。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，在通膨壓力下，租金很難看到回檔，對租屋族來說，透過分租或是選擇較遠的租屋標的，或許是解套的方式。

租金 房租 租屋

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