鋼市重度低迷…螺絲業開出求救第一槍 要求政府紓困

鋼市重度低迷，螺絲業開出求救第一槍，台灣螺絲公會要求政府紓困，提供包括薪資補貼等方案，協助企業度過黑暗期。台灣螺絲公會理事長蔡圖晉14日上午受訪時說，行政院副院長沈榮津很照顧產業，「我等一下要再打電話給他」，請政府多幫忙。

以專業特殊件螺絲聞名的力翰全球公司總經理吳宗翰說，市場變化很快，目前螺絲業普遍面臨困境，最理想的期待是「俄烏戰爭一定要停」。

擁交通大學物理碩士的吳宗翰分析指出，當前歐洲能源成本高漲，歐盟國家一定更依賴台灣生產高技術性的訂單，台灣螺絲扣件業也具有相關能力，但當下這個時候，要更穩定高階的製造技術，利用台灣的優勢降低客戶成本，製造工廠人員設備的升級刻不容緩，呼籲政府應該對具有技術底蘊的小型公司，多給于資金上補助，才能促進產業升級。

蔡圖晉說，今年第1季、第2季螺絲業出口表現非當好，但俄烏戰爭造成全球膨、美國不斷升息，吸收全球資金，導致新投資減少、總體經濟弱化，「7月開始螺絲業就很差，現在更糟，預計明年整年都不會好」。

蔡圖晉指出，很多螺絲廠現在都周休三日，要求政府比照2020年疫情期間的企業紓困方案，提供包括薪資補貼等措施，協助業者撐過黑暗期。

螺絲業者表示，更重要的是銀行不可以雨天收傘，否則將成為產業公敵。