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台水公司活化水源地 蘇貞昌出席「埔里風華再現」活動

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
行政院長蘇貞昌今蒞臨台水公司埔里第一淨水場參加「百年埔里風華再現 水源地重拾樂趣」活動。圖／經濟部提供
行政院長蘇貞昌今蒞臨台水公司埔里第一淨水場參加「百年埔里風華再現 水源地重拾樂趣」活動。圖／經濟部提供

經濟部今（12）日發布新聞稿指出，行政院長蘇貞昌今蒞臨台水公司埔里第一淨水場參加「百年埔里風華再現 水源地重拾樂趣」活動。埔里第一淨水場位處南投縣埔里鎮，台水公司近期進行資產活化後，提供民眾遊憩、戲水及環境教育等多功能之共融公園，重拾埔里水源地百年前榮景。

活動上，蘇院長特別感謝經濟部、農委會、台水公司及相關單位的努力，並指示後續加強園區環境維護及做好敦親睦鄰。未來，台水公司將水源地活化再利用，規設水資源教育館，寓教於樂，讓參訪民眾知曉百年前的前人如何利用水、珍惜水和愛護水，進而共同珍惜水資源，並提供民眾遊憩及在地發展雙贏的目標。

台水公司指出，埔里第一水源地啟用於日治時期，擁有百年歷史，當時為了改善居民用水問題，在1912年由濱野彌四郎技師著手規劃設計並於1923年完工。當時水源地規劃了沉澱池、慢濾池、集水井、清水池及水閥室、管理室等設施，不僅承載了埔里的繁榮，同時也乘載了埔里人的兒時記憶，後來，由於水源上游開發以及埔里地區的發展，用水需求增加，舊有的地面水淨水設備已不再使用，埔里水道走入歷史，但深具有歷史價值及豐富的自然生態。

2022年8月13日行政院長蘇貞昌指示台水公司辦理園區整體規劃，台水公司以友善環境方式，經過三個多月的園區百年樹種修剪及道路修整，將場內原貌復舊如舊，妥善維護，走入水源地，映入眼簾盡是綠意蔥蔥珍貴樹種「桃實百日青」、「九芎」及「巨竹」環抱園區，小橋、石碑、集水井、水閥室等靜靜的見證著歷史的更迭。

埔里 台水

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