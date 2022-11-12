邁向2050淨零轉型 能源局辦戲劇競賽節能觀念從小做起

經濟部能源局於今（12）日在台北市立動物園舉辦「111年度國民中小學節約能源創意七十二變-小劇場創作競賽暨頒獎活動」，來自全台各地中小學十組進入決審的參賽隊伍，經過層層評選，最終由彰化縣鹿東國小勇奪第一名。

為推廣能源教育、培養學童對於節能議題的正確觀念，能源局今年特別舉辦小劇場創作競賽，透過同學與老師們的集思廣益，將能源議題、節能理念及有關知識，以歌唱、短劇、歌仔戲等多元方式演出。別具巧思的服裝造型、結合節能材質的精美道具，以及小朋友們大方穩健的舞台表現，讓許多前來動物園的民眾共襄盛舉佇足觀看。

經濟部指出，本次計評選出第一名1校、第二名2校、第三名3校及佳作4校，評審們表示：「能夠將節能議題以如此活潑有創意的方式展現，每一組隊伍都非常優秀！」，活動剪影歡迎前往「能源教育資訊網」(https://energy.mt.ntnu.edu.tw)觀賞。

經濟部表示，今年特別以「節能運動Chill嗨嗨」為主題，鼓勵大家在疫情逐漸鬆綁之際，多多運動、舒展筋骨，現場安排能源知識的闖關活動，結合運動元素，設計互動性高的遊戲關卡，讓在場遊玩的學童大呼過癮，家長紛紛帶著孩子們體驗投籃儲能、跑步發電、巨型俄羅斯方塊節能拼圖等精彩遊戲，跟著攤位親切的大哥哥大姐姐一起闖關互動，現場歡笑聲不斷，參與家長直呼：「讓孩子學習節能，同時也放完電了，回家一定很好睡！」。

經過一整天的親子同樂，除了欣賞舞台區精彩的打鼓秀、哥哥姐姐活力唱跳、學童們戲劇演出及體驗有趣的遊戲攤位，更獲得滿滿的實用好禮及節能知識，成功達到讓能源教育向下扎根，將節能教育落實在日常生活的目的。能源局表示，將持續辦理兼具結合能源、親子及生活趣味元素之活動，推廣永續愛地球的理念。