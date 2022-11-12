快訊

高雄政見會／柯志恩提「五好政見」導正陳其邁緊緊緊失誤

又爆大規模染疫！「盛世公主號」郵輪載千人 至少800名乘客確診

邁向2050淨零轉型 能源局辦戲劇競賽節能觀念從小做起

經濟日報／ 記者葉卉軒／即時報導
經濟部能源局於今（12）日在台北市立動物園舉辦「111年度國民中小學節約能源創意七十二變-小劇場創作競賽暨頒獎活動」，來自全台各地中小學十組進入決審的參賽隊伍，經過層層評選，最終由彰化縣鹿東國小勇奪第一名。 圖／經濟部提供
經濟部能源局於今（12）日在台北市立動物園舉辦「111年度國民中小學節約能源創意七十二變-小劇場創作競賽暨頒獎活動」，來自全台各地中小學十組進入決審的參賽隊伍，經過層層評選，最終由彰化縣鹿東國小勇奪第一名。 圖／經濟部提供

經濟部能源局於今（12）日在台北市立動物園舉辦「111年度國民中小學節約能源創意七十二變-小劇場創作競賽暨頒獎活動」，來自全台各地中小學十組進入決審的參賽隊伍，經過層層評選，最終由彰化縣鹿東國小勇奪第一名。

為推廣能源教育、培養學童對於節能議題的正確觀念，能源局今年特別舉辦小劇場創作競賽，透過同學與老師們的集思廣益，將能源議題、節能理念及有關知識，以歌唱、短劇、歌仔戲等多元方式演出。別具巧思的服裝造型、結合節能材質的精美道具，以及小朋友們大方穩健的舞台表現，讓許多前來動物園的民眾共襄盛舉佇足觀看。

經濟部指出，本次計評選出第一名1校、第二名2校、第三名3校及佳作4校，評審們表示：「能夠將節能議題以如此活潑有創意的方式展現，每一組隊伍都非常優秀！」，活動剪影歡迎前往「能源教育資訊網」(https://energy.mt.ntnu.edu.tw)觀賞。

經濟部表示，今年特別以「節能運動Chill嗨嗨」為主題，鼓勵大家在疫情逐漸鬆綁之際，多多運動、舒展筋骨，現場安排能源知識的闖關活動，結合運動元素，設計互動性高的遊戲關卡，讓在場遊玩的學童大呼過癮，家長紛紛帶著孩子們體驗投籃儲能、跑步發電、巨型俄羅斯方塊節能拼圖等精彩遊戲，跟著攤位親切的大哥哥大姐姐一起闖關互動，現場歡笑聲不斷，參與家長直呼：「讓孩子學習節能，同時也放完電了，回家一定很好睡！」。

經過一整天的親子同樂，除了欣賞舞台區精彩的打鼓秀、哥哥姐姐活力唱跳、學童們戲劇演出及體驗有趣的遊戲攤位，更獲得滿滿的實用好禮及節能知識，成功達到讓能源教育向下扎根，將節能教育落實在日常生活的目的。能源局表示，將持續辦理兼具結合能源、親子及生活趣味元素之活動，推廣永續愛地球的理念。

經濟部

延伸閱讀

中光電10月營收39.71億元 月減15.4%

首部元宇宙沉浸式戲劇《華燈初上未來版》宣布啟動

宋逸民首次擔任戲劇製作人 邀白家綺夫妻演情侶

蔡英文出席電器大展 鼓勵民眾選購節能家電

相關新聞

憂地緣政治！資產族搶進日本房市 當心套牢難出場

日圓重貶、加上地緣緊張升溫，不少民眾開始研究赴日置產投資的可能性，近期房仲業者普遍感受到，民眾對前往日本買房的詢問度提高很多。但乘著日圓跳水的浪頭，勇敢赴日買房能否真如想像般穩健獲利？

金控集團瘋職籃 砸大錢搶進真只為挺運動、做公益？

NBA第一中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）8日宣布加盟職籃聯盟T1的桃園永豐雲豹隊，成為台灣籃球史上最大咖的洋將球員，不只震撼籃球圈，更帶動才剛冠名贊助的永豐金股價由黑翻紅。近年，金控、銀行紛紛砸鉅資冠名贊助職籃，甚至交由金控第三代接班人主導，籃球場演變為另類的金融業廝殺戰場。

明年GDP 台經院下修不保3

全球景氣悲觀，台經院昨天下修二○二三年經濟預測「不保三」，二○二三年ＧＤＰ成長率為百分之二點九一，較二○二二年更新後百分...

工總悲觀看明年經濟成長

全國工業總會昨（11）日舉行「第76屆工業節慶祝大會」，理事長苗豐強致詞時指出，對明年經濟成長悲觀，今年台灣經濟成長約3...

苗豐強提四建議 打造韌性產業

全國工業總會理事長苗豐強昨（11）日表示，面對全球日益動盪與景氣下行趨勢，強化韌性成為因應挑戰的基調。他表示，要打造具有...

龔明鑫：明年經濟留意三大挑戰

全球景氣悲觀，台經院昨（11）日下修2023年經濟預測「不保3」，2023年GDP成長率為2.91%，較2022年更新後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。