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鼎董事長楊宗興 獲頒中國工程師學會「工程獎章」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎楊宗興董事長（中）獲頒「工程獎章」最高榮譽，與行政院公共工程委員會副主任委員顏久榮副主任委員（左）及中工會理事長施義芳理事長合影。圖/中鼎提供
中鼎楊宗興董事長（中）獲頒「工程獎章」最高榮譽，與行政院公共工程委員會副主任委員顏久榮副主任委員（左）及中工會理事長施義芳理事長合影。圖/中鼎提供

中鼎集團今日宣布，中鼎董事長楊宗興帶領集團全員發揮永續工程影響力的傑出表現，獲中國工程師學會（以下簡稱中工會）111年度最高榮譽「工程獎章」，以及「會士」榮銜，並於11月11日出席在台中金典酒店舉行的年會中，接受行政院公共工程委員會副主任委員顏久榮頒獎表揚。

中鼎工程技術部吳兩傳副總工程師及蕭福田主任工程師亦分別獲中工會施義芳理事長頒發「傑出工程師獎」及「優秀青年工程師獎」。

中工會創會迄今111年，為國內歷史最悠久、最具規模的工程學術團體，為表彰我國在各工程領域有卓越貢獻或對該學會有重大貢獻者，設立多類獎項。

工程獎章得主楊宗興在致詞表示，中鼎集團在民國68年一成立即加入中工會，秉持與中工會相同的理念，中鼎40餘年來，致力以工程專業服務國家社會，除積極參與各大工程建設，促進經濟發展，同時引進國外技術在台灣生根，並帶動供應鏈夥伴邁出國門，一起在全球各地發揮最大的工程影響力，讓世界看見台灣。

因此，這份殊榮，是中鼎集團每一位同仁共同努力的成果，他感謝中工會的肯定及信賴，並期許未來，如同今年大會主題「川流時代，工程初心」，不論時代如何轉變，中鼎集團將不忘初心，持續為全球需要建設的地方貢獻工程專業，帶動世界往更進步、美好的方向前進。

中鼎集團是「台灣第一、全球百大」的國際統包工程公司，以「最值得信賴」的工程服務品質聞名，並獲得多項國內外大獎的肯定，包括：名列美國知名工程雜誌ENR全球百大國際工程集團，蟬聯《天下》雜誌台灣650大企業工程承攬類第一名；在ESG表現上，連續8年入選「道瓊永續指數」（DJSI）新興市場成分股、連續6年獲得「台灣企業永續獎」（TCSA）十大永續典範獎、7度名列「公司治理評鑑」Top５％等。

工程師 新興市場

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