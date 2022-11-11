苗豐強：明年經濟情勢非常悲觀 經濟成長率降至2.81%

全國工業總會今（11）日舉行「第76屆工業節慶祝大會」，理事長苗豐強致詞時表示，明年經濟情勢「非常悲觀」，今年台灣經濟成長約3.28%，明年經濟成長率可能只有2.81%，低於3%。世界銀行及國際貨幣基金（IMF）皆警示，全球可能有超過三分之一經濟體，今年或明年將陷入衰退或停滯。

苗豐強表示，過去兩年多來，疫情衝擊全世界，台灣在政府及國人的共同努力下，疫情得到穩定控制，產業得以穩健發展，去年國內工業生產毛額首度突破8兆，達到8兆2,102億元，這份成績是每一位先進在工作崗位上孜孜不倦的成果，證明了台灣工業及工業人面對挑戰、迎向新局的堅強與韌性。

不過他指出，值得大家關切的是，現在全球經濟面臨更多挑戰，全球政經秩序正在劇烈變動中，地緣政治衝突加劇，烏俄戰爭不僅衝擊全球能源及糧食市場，更加速全球政經秩序走向集團化、分立化的態勢。美國與中國大陸的戰略競爭，從貿易延伸到科技限制、投資補貼、金融消費等各領域，除牽動美中兩大強權的盟邦經貿政策，更對全球產業供應鏈產生重大影響。

苗豐強並引用中經院日前報告指出，2022年台灣經濟成長內溫外平，經濟成長約3.28%；但明年的經濟成長率可能只有2.81%，低於3%。多名學者直言，明年的經濟成長悲觀，由於歐美各國困於高通膨、主要經濟體的強勢貨幣政策，又左右著全球金融的走勢、地緣政治的衝突進一步加深去全球化的腳步，世界銀行及國際貨幣基金（IMF）同時警示；全球可能有超過三分之一的經濟體，今年或明年將會陷入衰退或停滯。