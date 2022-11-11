工業節慶祝大會 苗豐強呼籲莫輕易廢除核能

全國工業總會今（11）日舉行「第76屆工業節慶祝大會」，理事長苗豐強致詞時向政府提出「開放的國際市場」、「穩定低碳的能源供應」、「平衡完整的產業生態」以及「和平安全的經營環境」等四大建言。他同時呼籲政府，應參考日、德等國務實能源政策，提高核能比重，政府不預先排除任何能源，協助產業淨零轉型。

苗豐強表示，過去兩年多，疫情衝擊全世界，台灣在政府及國人共同努力下，疫情得到穩定控制，產業得以穩健發展，去年國內工業生產毛額首度突破8兆，達到8兆2,102億元，證明了台灣工業及工業人面對挑戰、迎向新局的堅強與韌性。

不過值得關切的是，現在全球經濟面臨更多挑戰，地緣政治衝突加劇，烏俄戰爭不僅衝擊全球能源及糧食市場，更加速全球政經秩序走向集團化、分立化的態勢。美國與中國大陸的戰略競爭，從貿易延伸到科技限制、投資補貼、金融消費等各領域，除牽動美中兩大強權的盟邦經貿政策，更對全球產業供應鏈產生重大影響。

苗豐強引用中經院報告指出，2022年台灣經濟成長約3.28%，但明年經濟成長率可能只有2.81%，低於3%。多名學者直言明年經濟成長悲觀，世界銀行及國際貨幣基金（IMF）皆警示，全球可能有超過三分之一的經濟體，今年或明年將會陷入衰退或停滯。

苗豐強表示，蔡總統今年國慶演說強調要建立具有韌性的經濟與產業，但是若要打造具有韌性的經濟與產業，他也向政府提出四大建議。

一，更加開放的國際市場：長年以來，我國加入區域經濟整合的路途艱難，所幸我國是WTO資訊科技協定( ITA)的一員，我國資通訊產業及半導體產業得以在開放、公平競爭的環境中憑藉實力取得關鍵地位。不過許多傳統產業，例如石化、紡織、鋼鐵、工具機，甚至汽車零組件等產品出口，仍面臨東協國家和印度較高的關稅，期盼我國努力早日加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），對區域產業生態系建設有所貢獻。

二，穩定低碳的能源供應：按照目前政府的能源配比規劃，2025年核電廠除役後，很難兼顧穩定及低碳的需求。為因應全世界天然氣供應不足及零碳能源的趨勢，日、德等國都務實調整其能源政策，提高其核能比重，協助其達成淨零轉型的目標。產業界期待政府務實檢討能源規劃，不預先排除任何的能源，以穩定低碳的能源供應，協助產業淨零轉型。

三，平衡完整的產業生態：台灣應該建立一個平衡的產業發展環境，政府大力支持高科技發展，同時顧及其他產業，持續關切與追蹤產業關切的問題，包括協助各產業進行高值化、去碳化、人才培訓及移工引進等，這部份產業與政府需要持續的對話以及合作。

四，和平安全的經營環境：從烏俄戰爭中已看到百姓流離失所，經濟嚴重受創，台灣應全力避免走到那一步。危疑不定的兩岸局勢更可能影響內外投資的意願，不利於國家的長遠發展。因此，恢復交流，面對溝通是當務之急，工總在今年的白皮書建議「民間先行、政府支持」的原則，希望政府委託具公信力與經貿性質的民間組織進行對話，以因應兩岸亟待解決的經貿事務。如今疫情已有效控制，對岸剛剛確立新一代領導團隊，工總願意在兩岸經貿關係的深厚基礎上，協助兩岸民間和平互動。