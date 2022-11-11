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美未列任何貿易對手國為匯率操縱國 央行4點說明

經濟日報／ 記者楊筱筠／即時報導

中央銀行今（11）日下午發出說明，針對11月11日(台北時間)美國財政部公布半年度匯率政策報告（檢視期間為2021年7月至2022年6月），並未將任何貿易對手國列為匯率操縱國。

第一，央行指出，本次匯率政策報告因台灣僅觸及對美貿易順差及經常帳順差等兩項美方檢視標準，故被列入一般觀察名單(Monitoring List)，未來無須與美方特別進行密切磋商(Enhanced Engagement)。

第二，2021年4月迄今，央行指出已與美國財政部舉行多次會議，就台美雙邊貿易及匯率議題，表達我方之立場，雙方溝通良好。美方在本次匯率政策報告亦表示，雙方討論十分具有成效，有助於雙方共同瞭解美方所關注新台幣匯率政策議題之立場。

第三，美方認同並支持台灣持續採行自新冠肺炎疫情以來的政策搭配措施，以支撐國內需求、提高勞動所得份額、隔絕外部衝擊，並以財政支援弱勢族群、促進綠色經濟、增進能源彈性，且新台幣匯率走勢能反映經濟基本面等。

第四，央行與美國財政部溝通管道順暢，未來雙方仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題進行溝通。

台幣匯率 美國 財政部

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