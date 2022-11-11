斜槓壯年尹衍樑獲工研院士 蔡英文：尹讓科技廠贏先機

工研院今天宣布潤泰集團總裁尹衍樑博士獲選為工研院院士，並舉行頒獎典禮，由總統蔡英文親自授證。尹衍樑表示，潤泰集團經營事業領域多元，其中營建工程是他最感興趣的工作，將屬於傳統產業的營建業高科技化一直是他的興趣及努力目標，今天能獲頒院士，深感光榮，未來持續朝永續發展、節能減碳，促進人類福祉。

蔡英文致詞時提到，尹衍樑不只是潤泰集團轉型的靈魂人物、台灣精密工程的先驅，其創新的營建工法能縮短工期、降低成本，更能掌握施工的工期，讓建築物更堅固安全，台灣許多科技大廠的預鑄興建，背後都有尹院士的貢獻及其團隊的參與，讓台灣科技產業能夠快速回應市場、贏得先機。

工研院董事長李世光表示，尹衍樑雖是文科出身，但不只成為台大土木系第一位兼任教授，更有幾百個專利，是台灣鋼筋製造技術的創新者，是「標準的斜槓壯年」。

工研院院士遴選條件是，「須具有產業管理或科技研發的實務經歷，在技術創新及其產業化有卓越成就，並對國家產業發展與增進人民生活福祉有傑出貢獻」。尹衍樑是少數兼具產業管理發展及科技技研發實力的企業家，他也成為在營建業領域首位獲獎的工研院院士。

工研院也表示，尹衍樑對教育的奉獻也不遺餘力，他所設置的唐獎，遴選世界具創新實質貢獻及影響力的成就者。