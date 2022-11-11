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影／長年缺工作保障 船員陳抗促交通部廢除定期契約範本

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中鋼運通工會今到交通部抗議，要求交通部廢除訂定的「定期契約範本」、航運公司與船員應簽訂不定期契約。記者葉冠妤／攝影
中鋼運通工會今到交通部抗議，要求交通部廢除訂定的「定期契約範本」、航運公司與船員應簽訂不定期契約。記者葉冠妤／攝影

大多台灣航運公司與船員簽訂的是定期契約，導致船員像臨時人員，勞動權益長年缺乏保障。約50名中鋼運通工會今到交通部抗議，高喊「船員工作有保障，台灣航運才有保障 」，要求交通部廢除訂定的「定期契約範本」、航運公司與船員應簽訂不定期契約。交通部航港局官員說，前幾年就開始處理不定期契約範本，預計今年會有成果。

中鋼運通工會研究員陳柏謙指出，「船員法」第13條明定雇用人僱用船員僱傭契約範本由航政機關定之，交通部以此為依據僅訂定了「定期契約範本」，導致台灣航運公司長期跟船員簽的是定期契約，讓船員像是臨時人員，年資無法延續，只要契約期滿，公司就可以不用任何理由拒絕續簽，船員工作權毫無保障可言。

陳柏謙說，航運公司對船員的需求，以及船員的工作性質，皆屬於具有繼續性性質的勞動狀態，常態下自然應屬不定期契約，然而交通部單獨訂定的「定期勞雇契約」，導致船員近乎喪失了與航運公司簽訂「不定期」契約的可能性。

他說，船員法根本未規範或明定船員與航運公司應簽訂定期契約，航港局於2017年回文給勞動部不當勞動行為裁決委員會時，也寫得清清楚楚，船員法並沒有規定雇用人與船員簽訂僱傭契約應為「定期」契約。因此，判定船員與航運公司所簽訂的勞雇契約應回歸到勞基法第9條第1項的規範中來檢視確認。

政大勞工所所長劉梅君也說，定期契約適用的是短期、季節性性質工作，這些跟船員工作性質都搭不上邊，交通部卻用定期契約範本約束船員最基本的勞動條件，不可思議。她指出，勞基本是基本大法，船員法是特別法，應先適用勞基法，規範不及才適用其他法律，現在勞基法卻被架空，特別提醒勞動部不要自毀立場，應該要做勞工最大後盾。

中鋼運通工會理事長王慶宏說，中鋼通運身為國營事業模範生，卻長期以定期契約誆騙員工、並且高薪低報、打壓勞動人權來創造高獲利 。船員從全盛時期的4萬人，到現在只剩3000人，數量還在持續下降，台灣是四面環海的島國 ，航運業需要政府重新扶持、培育人才，讓人才願意留在航運界發展。

航港局說，公司要與船員簽定期或不定期契約，必須看航運特性，由航商跟船員雙方做協調，交通部並沒有預設立場，目前國內也有些航商已經跟船員簽訂不定期契約，前幾年開始就已經在處理定期契約範本的部分，預計今年底前會有結果。

交通部航港局官員出面接陳情，並承諾今年底前，定期契約範本的部分會有個處理結果。記者葉冠妤／攝影
交通部航港局官員出面接陳情，並承諾今年底前，定期契約範本的部分會有個處理結果。記者葉冠妤／攝影

交通部 中鋼 勞基法

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